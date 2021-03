Yılın en kötülerini seçen 41. Razzie Ödülleri'nin adayları açıklandı

Yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularını seçen Razzie Ödülleri’nin adayları belli oldu. Yakın zamanda açıklanacak olan Oscar adaylığı öncesinde yılın en eğlenceli ödül törenlerinden biri olan Razzie Ödülleri’nin adayları açıklandı. Her yıl bu zamanlarda açıklanan Razzie, bir önceki senenin en kötü filmlerini tespit edip ödül veriyor. Bu sene koronavirüs salgını bile bazı kötü yapımların aday gösterilmesine engel olamadı ve yıl da gelenek bozulmadı.

Her biri altı adaylık kazanan 2021’in baş filmleri, “365 Days” ve “Dolittle” oldu. Her iki film de en kötü film, en kötü senaryo, en kötü erkek oyuncu ve en kötü yeniden yapım gibi adaylıklarda yer alıyor. İzleyiciler Polonya yapımı filmin hem içerik hem de kalite açısından “Grinin 50 Tonuna” benzeyen ve ondan esinlenerek yapılan oldukça kötü bir erotik drama olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de 365 Days filmi 2020 yılında viral oluyor. Robert Downey Jr.’ın da bulunduğu Dolittle filmi ise 2020 senesinde yayına başladı ve birçok kötü eleştiri aldı.

Diğer adaylık alan filmler içinde ise Ron Howard’ın “Hillbilly Elegy”si, Sia’nın “Music’i”, ve “Fantasy Island” korku filmi yer alıyor. 2021 Razzie Ödülleri kazananları 24 Nisan tarihinde açıklanacak. Tam aday listesi ise şu şekilde:

En Kötü Film

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr.– Dolittle

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof

Michele Morrone- 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (As “Himself”) Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Anold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

En Kötü İkili

Borat Subsequent Movie-Film

En Kötü Yönetmen

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

En Kötü Senaryo

365 Days

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

En Kötü Devam veya Yeniden Çevrim

365 Days (Fifty Shades of Grey’in Polonya Versiyonu)

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984