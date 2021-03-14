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Yılın en kötülerini seçen 41. Razzie Ödülleri'nin adayları açıklandı

Yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularını belirleyen Razzie Ödülleri’nin adayları belli oldu. İşte Altın Ahududu Ödülleri'nin aday listesi ve detaylar...

14 Mart 2021 Pazar 19:57
Yılın en kötülerini seçen 41. Razzie Ödülleri'nin adayları açıklandı
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Yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularını seçen Razzie Ödülleri’nin adayları belli oldu. Yakın zamanda açıklanacak olan Oscar adaylığı öncesinde yılın en eğlenceli ödül törenlerinden biri olan Razzie Ödülleri’nin  adayları açıklandı. Her yıl bu zamanlarda açıklanan Razzie, bir önceki senenin en kötü filmlerini tespit edip ödül veriyor. Bu sene koronavirüs salgını bile bazı kötü yapımların aday gösterilmesine engel olamadı ve yıl da gelenek bozulmadı.

Her biri altı adaylık kazanan 2021’in baş filmleri, “365 Days” ve “Dolittle” oldu. Her iki film de en kötü film, en kötü senaryo, en kötü erkek oyuncu ve en kötü yeniden yapım gibi adaylıklarda yer alıyor. İzleyiciler Polonya yapımı filmin hem içerik hem de kalite açısından “Grinin 50 Tonuna” benzeyen ve ondan esinlenerek yapılan oldukça kötü bir erotik drama olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de 365 Days filmi 2020 yılında viral oluyor. Robert Downey Jr.’ın da bulunduğu Dolittle filmi ise 2020 senesinde yayına başladı ve birçok kötü eleştiri aldı.

Diğer adaylık alan filmler içinde ise Ron Howard’ın “Hillbilly Elegy”si, Sia’nın “Music’i”, ve “Fantasy Island” korku filmi yer alıyor. 2021 Razzie Ödülleri kazananları 24 Nisan tarihinde açıklanacak. Tam aday listesi ise şu şekilde:

 

En Kötü Film

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

 

En Kötü Erkek Oyuncu

Robert Downey, Jr.– Dolittle

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof

Michele Morrone- 365 Days

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – The Wrong Missy

 

En Kötü Kadın Oyuncu

Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches

Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka – 365 Days

 

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (As “Himself”) Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Anold Schwarzenegger – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night

 

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

 

En Kötü İkili

Borat Subsequent Movie-Film

 

En Kötü Yönetmen

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

 

En Kötü Senaryo

365 Days

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

 

En Kötü Devam veya Yeniden Çevrim

365 Days (Fifty Shades of Grey’in Polonya Versiyonu)

Dolittle 

Fantasy Island 

Hubie Halloween 

Wonder Woman 1984



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
Altın AhududuRazzieödülleri2021 Razzie
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