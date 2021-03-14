Yılın en kötülerini seçen 41. Razzie Ödülleri'nin adayları açıklandı

Yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularını seçen Razzie Ödülleri’nin adayları belli oldu. Yakın zamanda açıklanacak olan Oscar adaylığı öncesinde yılın en eğlenceli ödül törenlerinden biri olan Razzie Ödülleri’nin adayları açıklandı. Her yıl bu zamanlarda açıklanan Razzie, bir önceki senenin en kötü filmlerini tespit edip ödül veriyor. Bu sene koronavirüs salgını bile bazı kötü yapımların aday gösterilmesine engel olamadı ve yıl da gelenek bozulmadı.
Her biri altı adaylık kazanan 2021’in baş filmleri, “365 Days” ve “Dolittle” oldu. Her iki film de en kötü film, en kötü senaryo, en kötü erkek oyuncu ve en kötü yeniden yapım gibi adaylıklarda yer alıyor. İzleyiciler Polonya yapımı filmin hem içerik hem de kalite açısından “Grinin 50 Tonuna” benzeyen ve ondan esinlenerek yapılan oldukça kötü bir erotik drama olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de 365 Days filmi 2020 yılında viral oluyor. Robert Downey Jr.’ın da bulunduğu Dolittle filmi ise 2020 senesinde yayına başladı ve birçok kötü eleştiri aldı.
Diğer adaylık alan filmler içinde ise Ron Howard’ın “Hillbilly Elegy”si, Sia’nın “Music’i”, ve “Fantasy Island” korku filmi yer alıyor. 2021 Razzie Ödülleri kazananları 24 Nisan tarihinde açıklanacak. Tam aday listesi ise şu şekilde:
En Kötü Film
365 Days
Absolute Proof
Dolittle
Fantasy Island
Music
En Kötü Erkek Oyuncu
Robert Downey, Jr.– Dolittle
Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) – Absolute Proof
Michele Morrone- 365 Days
Adam Sandler – Hubie Halloween
David Spade – The Wrong Missy
En Kötü Kadın Oyuncu
Anne Hathaway – The Last Thing He Wanted AND Roald Dahl’s The Witches
Katie Holmes – Brahms: The Boy II AND The Secret: Dare to Dream
Kate Hudson – Music
Lauren Lapkus – The Wrong Missy
Anna-Maria Sieklucka – 365 Days
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee
Rudy Giuliani (As “Himself”) Borat, Subsequent Movie-Film
Shia LeBeouf – The Tax Collector
Anold Schwarzenegger – Iron Mask
Bruce Willis – Breach, Hard Kill AND Survive the Night
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Glenn Close – Hillbilly Elegy
Lucy Hale – Fantasy Island
Maggie Q – Fantasy Island
Maddie Ziegler – Music
En Kötü İkili
Borat Subsequent Movie-Film
En Kötü Yönetmen
Stephen Gaghan – Dolittle
Ron Howard – Hillbilly Elegy
Sia – Music
En Kötü Senaryo
365 Days
Dolittle
Fantasy Island
Hillbilly Elegy
En Kötü Devam veya Yeniden Çevrim
365 Days (Fifty Shades of Grey’in Polonya Versiyonu)
Dolittle
Fantasy Island
Hubie Halloween
Wonder Woman 1984