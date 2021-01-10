Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!

Yıllardır İbrahim Tatlıses ile küs olan Yıldız Tilbe’nin İbo Show’a katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Seninle Derdim Çok şarkısını hayranları ile paylaşan ve büyük beğeni toplayan Yıldız Tilbe Maslak’ta magazincilere yakalanarak soruları yanıtladı.

Yılbaşı gecesi ile ilgili soru sorulan Yıldız Tilbe yılbaşında evde olduğunu ve televizyon izleyerek yeni yıla girdiğini belirtirken yeni saç stili ile sorulara arada değişim yapmak yanıtı verdi. Yıllarca önce canlı yayında tartıştığı İbrahim Tatlıses’in programına katılıp katılmayacağı sorulan Yıldız Tilbe sorulara yanıt vermedi. Eski müzik şirketleri ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yıllardır mahkemesi devam eden Yıldız Tilbe hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdi.