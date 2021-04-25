Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında en son jüri olarak ekranlarda olan Yıldız Tilbe yarışmada gösterdiği performans ile herkesin takdirini toplamıştı. Yarışmadan şok bir şekilde ayrılan Tilbe sevenlerini bir hayli üzmüştü. Aradan geçen zamanda bir yapım içerisinde yer almayan ünlü sanatçı konserlerine devam etmişti.

Şimdi ise yepyeni bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanan Tilbeprogramı yapacak. Tilbe fanatikleri şimdiden programın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Yarışma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin detayında yer alıyor.

Tilbe'nin çok büyük bir ekip kurduğu gelen bilgiler arasında ve çalışmalara başlandğı belirtiliyor. Yıldız Tilbe Talk Show'un ne zaman başlayacapı ve hangi platformda olacağı netleşmedi. Ayrıntılar geldikçe sitemizden duyurulara devam edeceğiz.