Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında en son jüri olarak ekranlarda olan Yıldız Tilbe yarışmada gösterdiği performans ile herkesin takdirini toplamıştı. Yarışmadan şok bir şekilde ayrılan Tilbe sevenlerini bir hayli üzmüştü. Aradan geçen zamanda bir yapım içerisinde yer almayan ünlü sanatçı konserlerine devam etmişti.
Tilbe'nin çok büyük bir ekip kurduğu gelen bilgiler arasında ve çalışmalara başlandğı belirtiliyor. Yıldız Tilbe Talk Show'un ne zaman başlayacapı ve hangi platformda olacağı netleşmedi. Ayrıntılar geldikçe sitemizden duyurulara devam edeceğiz.
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:55