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Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!

Türk müziğinin efsane isimlerinden olan ve sesi ile bütün yaş grupları ve kesimleri mest eden Yıldız Tilbe ekranlara talk show programı ile dönmeye hazırlanıyor. Program ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde.

25 Nisan 2021 Pazar 17:55
Yıldız Tilbe programı ne zaman başlayacak? Yıldız Tilbe talk show programına başlıyor!
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Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında en son jüri olarak ekranlarda olan Yıldız Tilbe yarışmada gösterdiği performans ile herkesin takdirini toplamıştı. Yarışmadan şok bir şekilde ayrılan Tilbe sevenlerini bir hayli üzmüştü. Aradan geçen zamanda bir yapım içerisinde yer almayan ünlü sanatçı konserlerine devam etmişti.

Şimdi ise yepyeni bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanan Tilbe Talk Show programı yapacak. Tilbe fanatikleri şimdiden programın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Yarışma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin detayında yer alıyor.

Tilbe'nin çok büyük bir ekip kurduğu gelen bilgiler arasında ve çalışmalara başlandğı belirtiliyor. Yıldız Tilbe Talk Show'un ne zaman başlayacapı ve hangi platformda olacağı netleşmedi. Ayrıntılar geldikçe sitemizden duyurulara devam edeceğiz.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
Talk ShowYıldız Tilbe
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