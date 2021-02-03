Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri

16 Temmuz 1966 senesinde İzmir’de dünyaya gelen Yıldız Tilbe,Arabesk alanında bir çok albüm ve şarkı sözleri bulunan sanatçı 1 sezon O Ses Türkiye juri koltuğunda oturmuştur.Söz ve müziği kendisine ait olan yeni çıkardığı şarkı Peşindeyim Koşa Koşa müzik sevenleri tarafından beğenildi.28 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya platformu Youtube’a yüklenen şarkı kısa zamanda 1.4 milyon dinlenme ve 25 bin beğeni aldı.
Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri
Bir adım atsan bana
İnan uçardım sana
Şaka mı sandın
Nasıl yalvardım Allah'a
Unutuldum kaç bahar
Hayat bildiğin kadar
Bir geç bir erken
Gönül gözümden
Nereye kadar firar
Peşindeyim koşa koşa
Evlenelim istersen boşa
Yaşayalım paşa paşa
Öyle öp ki yanağımdan
İstesin dudağımda avuçlarımda
Yanıp tutuşsun aşkına
Sonra ellerin gelsin
Dolaşsın saçlarımda
Nefesindir nefesim
Aramızdan geçmesin
Ne acı ne de veda
Peşindeyim koşa koşa
Evlenelim istersen boşa
Baktın olur ya anlaşırsak
Yaşayalım paşa paşa