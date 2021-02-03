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Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yeni çıkardığı şarkı kısa sürede milyonlarca kez dinlenildi ve beğenildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:24
Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri
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16 Temmuz 1966 senesinde İzmir’de dünyaya gelen Yıldız Tilbe,Arabesk alanında bir çok albüm ve şarkı sözleri bulunan sanatçı 1 sezon O Ses Türkiye juri koltuğunda oturmuştur.Söz ve müziği kendisine ait olan yeni çıkardığı şarkı Peşindeyim Koşa Koşa  müzik sevenleri tarafından beğenildi.28 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya platformu Youtube’a yüklenen şarkı kısa zamanda 1.4 milyon dinlenme ve 25 bin beğeni aldı.

Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri

Bir adım atsan bana

İnan uçardım sana

Şaka mı sandın

Nasıl yalvardım Allah'a

Unutuldum kaç bahar

Hayat bildiğin kadar

Bir geç bir erken

Gönül gözümden

Nereye kadar firar

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa

Öyle öp ki yanağımdan

İstesin dudağımda avuçlarımda

Yanıp tutuşsun aşkına

Sonra ellerin gelsin

Dolaşsın saçlarımda

Nefesindir nefesim

Aramızdan geçmesin

Ne acı ne de veda

Peşindeyim koşa koşa

Evlenelim istersen boşa

Baktın olur ya anlaşırsak

Yaşayalım paşa paşa



Son Güncelleme: 03.02.2021 01:24
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbePeşindeyim Koşa Koşa
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