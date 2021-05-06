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Yıldız Çağrı Atiksoy nam-ı diğer Malhun Hatun kimdir,kaç yaşındadır?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen heyecan dorukta dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor. Diziye katılan yeni karakterler dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kadroya dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy nam-diğer Malhun Hatun kimdir, kaç yaşındadır sorusu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. İşte merak edilen soruların cevabı ve detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:17
Yıldız Çağrı Atiksoy nam-ı diğer Malhun Hatun kimdir,kaç yaşındadır?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin oyuncuları sosyal medyada oldukça ilgi görüyor ve araştırılıyor. Bu hafta ise en çok merak edilen isimlerden birisi de yine Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy oldu. Dizide Malhun Hatun’a hayat veren Atiksoy’a beğeni yağmuru yağıyor. Dizinin hayranları Yıldız Çağrı Atiksoy’ dair daha fazla bili edinmek için araştırımalar yapıyor.

Malhun Hatun kimdir?

Osman Bey’e destek olan Malhun Hatun’un gelişiyle tüm dengeler altüst olur. Malhun Hatun Osman Gazi’nin ikinci eşidir. Orhan Gazi’nin ise annesidir. Malhun Hatun dışında Mal Hatun, Mala Hatun ve Kameriye Hatun isimleriyle de bilinmektedir. Malhun Hatun Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıdır. Dizinin 46. bölümünde kadroya dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayat verdiği Malhun Hatun tarihte gerçekten yer almış bir karakterdir.

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

 Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almasının ardından İstanbul Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde öğrenimine devam etmiştir. Plato Okulu Sinema Teknik ve Oyunculuk bölümünde eğitim alarak oyunculuk eğitimlerine devam etmiştir. Pek çok dizide yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy’un ilk gerçek anlamda çıkışı Kanal D’nin yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren dizisi Öyle Bir Geçer Zamana Ki dizisinde hayat verdiği Berrin karakteri ile olmuştur. Ardından TRT ekranlarında yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Zehra karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise yine TRT ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Yıldız Çağrı Atiksoy’un filmografisi;

  • 2019-2020 Şampiyon - Suna
  • 2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak
  • 2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine
  • 2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra
  • 2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay
  • 2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer
  • 2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil
  • 2008 Kayıp Prenses - Defne
  • 2008 Gazi - Leyla/Aslı
  • 2008 Miras - İrem - Film
  • 2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları
  • 2006 Ah İstanbul - Ahu
  • 2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo
  • 2006 Emret Komutanım - hemşire kız
  • 2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen
  • 2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu

Yıldız Çağrı Atiksoy özel hayatında ise oldukça mutlu bir dönemde. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Oktay’la evlilik hazırlıkları yapan Atiksoy, pandemiden sonra dünya evine girmeye hazırlanıyor.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:17
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Çağrı AtiksoyKuruluş OsmanMalhun Hatun
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