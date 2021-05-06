Yıldız Çağrı Atiksoy nam-ı diğer Malhun Hatun kimdir,kaç yaşındadır?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin oyuncuları sosyal medyada oldukça ilgi görüyor ve araştırılıyor. Bu hafta ise en çok merak edilen isimlerden birisi de yine Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy oldu. Dizide Malhun Hatun’a hayat veren Atiksoy’a beğeni yağmuru yağıyor. Dizinin hayranları Yıldız Çağrı Atiksoy’ dair daha fazla bili edinmek için araştırımalar yapıyor.

Malhun Hatun kimdir?

Osman Bey’e destek olan Malhun Hatun’un gelişiyle tüm dengeler altüst olur. Malhun Hatun Osman Gazi’nin ikinci eşidir. Orhan Gazi’nin ise annesidir. Malhun Hatun dışında Mal Hatun, Mala Hatun ve Kameriye Hatun isimleriyle de bilinmektedir. Malhun Hatun Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıdır. Dizinin 46. bölümünde kadroya dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayat verdiği Malhun Hatun tarihte gerçekten yer almış bir karakterdir.

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almasının ardından İstanbul Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde öğrenimine devam etmiştir. Plato Okulu Sinema Teknik ve Oyunculuk bölümünde eğitim alarak oyunculuk eğitimlerine devam etmiştir. Pek çok dizide yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy’un ilk gerçek anlamda çıkışı Kanal D’nin yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren dizisi Öyle Bir Geçer Zamana Ki dizisinde hayat verdiği Berrin karakteri ile olmuştur. Ardından TRT ekranlarında yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Zehra karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise yine TRT ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Yıldız Çağrı Atiksoy’un filmografisi;

2019-2020 Şampiyon - Suna

2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak

2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine

2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra

2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer

2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil

2008 Kayıp Prenses - Defne

2008 Gazi - Leyla/Aslı

2008 Miras - İrem - Film

2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları

2006 Ah İstanbul - Ahu

2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo

2006 Emret Komutanım - hemşire kız

2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu

Yıldız Çağrı Atiksoy özel hayatında ise oldukça mutlu bir dönemde. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Oktay’la evlilik hazırlıkları yapan Atiksoy, pandemiden sonra dünya evine girmeye hazırlanıyor.