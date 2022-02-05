Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Yıldız Çağrı Atiksoy Biyografisi
Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Kösem Sultan dizisinde oynayacak. Kendisi Evli ve Öfkeli dizisinde de kendisine yer buldu. Aslen İzmirli’dir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 16:06