Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy Biyografisi

1 Nisan 1986 yılında doğdu. Kendisi 34 yaşındadır. İzmir Ege Sanat Merkezinde tiyatro eğitimleri aldı. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne kayıt yaptırarak oyunculuk yolunda adımlar attı.dizisindeki Berrin Akarsu karakteri ile adından sıkça söz ettirdi. Ardından Yedi Güzel Adam dizisine geçti ve burada Zehra karakterini canlandırdı. Sonrasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Alexandra karakterini oynadı.

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Kösem Sultan dizisinde oynayacak. Kendisi Evli ve Öfkeli dizisinde de kendisine yer buldu. Aslen İzmirli’dir.