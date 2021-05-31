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Yıldız Asyalı kimdir?

Bir döneme damga vurmuş oyuncu-şarkıcı Yıldız Asyalı son zamanlarda en çok merak edilen isimlerin arasında. Asyalı'nın yer aldığı yapımlardan özel hayatına dair pek çok detay sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı kimdir ne iş yapar nerelidir gibi pek çok soru oldukça merak konusu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:09
Yıldız Asyalı kimdir?
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Ekranların sevilen yüzü Yıldız Asyalı son zamanlarda en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Geçmiş yıllarda özellikle aktif bir ekran hayatı olan ünlü sanatçı müzik ve oyunculukla yakından ilgilenmiştir. Güzel sanatçıyla ilgili en çok merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

Yıldız Asyalı kimdir?

Müzisyenlerle dolu bir ailede büyüyen Yıldız Asyalı,1980 İstanbul doğumludur. Viyola sanatçısı bir babanın, yine viyola sanatçısı bir ablanın ve piyanist bir babaanneyle büyümekten dolayı adeta müziğin içinde tamamlanmıştır. Bu ailenin içinde büyüyüp müziğe ilgisiz kalmanın pek mümkün olmamasından dolayı küçük yaşlarda İstanbul Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nda yer almıştır.

Koronun ardından Timur Selçuk yapımı Bir Uzay Masalı adlı operada ardından Neşeli Günler’de yer almıştır. Nabucco operasında Kral ve Ben müzikalinde, lösemili Çocuklar Vakfı için düzenlenen Sarah Brightman ile İstanbul Devlet Opera Ve Balesi Orkestrası eşliğinde aynı sahneyi paylaşmıştır.

Çocuk yaşta aldığı projelerin ardından 15 yaşına geldiğinde kendisini oyunculuğa atarken bulmuş ve pek çok dizi ve filmde yer almıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır. Artık okullu bir oyuncu olan Yıldız başrollerde ekran karşısına çıkmış ve dönemin en çok konuşulan yapımları olan Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerde usta oyuncu Haluk Bilginer ile yer almıştır. Bunlara ek olarak Limon Ağacı, Yasak Elma, El Gibi dizlerde boy göstermiş ve jenerik müziklerinin hem bestelemiş hem de yorumlamıştır.

Oyunculuğa devam ederken müzikten de uzak kalmayan Asyalı 2008 yılında Grup MP3 isimli bir kızlardan oluşan müzik grubunu kurmuş ve albümdeki pek çok şarkıyı hem yazıp hem bestelemiştir.

Yıldız Asyalı’ nın babasının adı Ümit Asyalı’dır.1.63 boyunda 52 kg ağırlığında ve başak burcudur. 23 Kasım 2015 yılında iş insanı Emre Vatansever ile dünyevine girmiş ve Ayşe isminde bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. 2017 yılında Vatansever ile evliliğinin sonlandırmış ve sonrasında Kerem Saka ile tanışıp evlenmiştir. Ancak bu evlilik de fazla uzun sürmemiş ve boşanmayla sona ermiştir. Son yıllarda ekranlardan uzak duran Asyalı ’yı en son Kanla 7’nin ilgiyle izlenen dizisi Elif’te Parla rolünde izledik.

 

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 08:09
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Yıldız AsyalıKimdir
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