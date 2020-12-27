İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Yılbaşında Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Tv8'de reytingler kıran Kırmızı Oda dizisi 1 Ocak 2021 cuma gününde yayında olacak mı sorusu merak ediliyor...

27 Aralık 2020 Pazar 16:13
Yılbaşında Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?
Takip Et:

Tv8'de reytingler kıran Kırmızı Oda dizisi 1 Ocak 2021 cuma gününde yayında olacak mı sorusu merak ediliyor. Hercai, Ramo, Arka sokaklar ve akrep gibi diziler 1 Ocak cuma günü izleyicilerle buluşmayacak. Yeni yılın gelişiyle program düzenlemelerinde Kırmızı Oda yayınlanacak mı?

Kırmızı Oda yılbaşı bölümü olacak mı?

Kırmızı Oda dizisi 1 Ocak 2021'de ekrenlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü 8 Ocak günü yayınlacak. İzleyiciler 8 ocak 2021'de Kırmızı Oda ile seyir keyfine devam edebilecek.

Yılbaşında yayınlanmayacak diziler

Hercai dizisi, Ramo, Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar yılbaşında ekranlarda yer almayacak. Son Yaz ve Akıncı dizileri ise yılbaşında yayınlanacak olan dizilerden.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YılbaşıKırmızı OdaYayınTarihYeni Bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef kereviz böreği nasıl yapılır? Kereviz Böreği tarifi ve malzemeleri
Masterchef kereviz böreği nasıl yapılır? Kereviz Böreği tarifi ve malzemeleri
Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Anıl İlter oldu
Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu oyuncu Anıl İlter oldu
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz'e transfer oldu!
Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz'e transfer oldu!
Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın yeni dizisi belli oldu!
Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan'ın yeni dizisi belli oldu!
Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak
Yılmaz Erdoğan, Netflix'de yayınlanacak'Kin' filminde başrol olarak yer alacak
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in yeni dizisi belli oldu!

Popüler Haberler

Yılbaşında Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?
İbrahim Tatlıses İbo Show'dan ne kadar kazanıyor?
Buraların Yabancısıyız Chaby Han kimdir, nerelidir?
Yılbaşı akşamı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak mı? 31 Aralık yeni bölüm neden yok?
Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
Akrep dizisi final mi yapacak? Reytingler düşük
Lityum nedir, nerelerde kullanılır? Lityum özellikleri
A101’de Huawei Y5 2019 cep telefonu 1699 TL
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
MEB Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı Soru ve Cevapları 23.02.2020 A ve B Kitapçığı
İstanbullu Gelin Garip öldü mü ? Tamer Levent Diziye Veda Etti!
SGK emeklilik hesaplamada ne gibi bilgiler ister? SGK emeklilik hesaplama örnekleri
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
Birce Akalay Benimle Söyle yarışmasında neden yok?
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Dul kalan kadın hem babasının hem eşinin maaşını alabilir mi? Dul kadın çift maaş alabilir mi?
TUİK enflasyon rakamları ve toplu sözleşme gereği Ocak ayında alınacak zam toplam ne kadar olacak? 2021 öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2020
2020 Kaymakamlık kira yardımı parası ne kadar? Kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvuru şartları
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.