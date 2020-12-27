Yılbaşında Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak mı? 1 Ocak 2021 Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

Tv8'de reytingler kıran Kırmızı Oda dizisi 1 Ocak 2021 cuma gününde yayında olacak mı sorusu merak ediliyor. Hercai, Ramo, Arka sokaklar ve akrep gibi diziler 1 Ocak cuma günü izleyicilerle buluşmayacak. Yeni yılın gelişiyle program düzenlemelerinde Kırmızı Oda yayınlanacak mı?

Kırmızı Oda yılbaşı bölümü olacak mı?

Yılbaşında yayınlanmayacak diziler

Kırmızı Oda dizisi 1 Ocak 2021'de ekrenlarda olmayacak. Dizininü 8 Ocak günü yayınlacak. İzleyiciler 8 ocak 2021'de Kırmızı Oda ile seyir keyfine devam edebilecek.

Hercai dizisi, Ramo, Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar yılbaşında ekranlarda yer almayacak. Son Yaz ve Akıncı dizileri ise yılbaşında yayınlanacak olan dizilerden.