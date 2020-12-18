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Yılbaşı TV8 O Ses Türkiye konukları kim olacak?

31 Aralık 2020 yılında yılbaşı özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye programına katılacak ünlüler araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi, Yılbaşı TV8 O Ses Türkiye konukları kim olacak? sorusunu araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 22:08
Yılbaşı TV8 O Ses Türkiye konukları kim olacak?
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir hayran kitlesi bulunan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü jürileri açıklamaları sonrasında pek çok kişi programa katılması beklenen ünlü isimleri araştırmaya başladı.

Yılbaşı akşamının en sevilen programlarından bir tanesi haline gelen yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020’de gerçekleşecek. Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda olacağı kesinleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde programa katılacak ünlü isimler açıklanmadı. İlerleyen günlerde liste halinde yayınlanması beklenen Yılbaşı Özel programına katılacak ünlüler halen belirsizliğini koruyor.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:08
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YılbaşıTv8O Ses TürkiyeKonuklar
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