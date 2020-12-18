Yılbaşı TV8 O Ses Türkiye konukları kim olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir hayran kitlesi bulunan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü jürileri açıklamaları sonrasında pek çok kişi programa katılması beklenen ünlü isimleri araştırmaya başladı.

Yılbaşı akşamının en sevilen programlarından bir tanesi haline gelen yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020’de gerçekleşecek. Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda olacağı kesinleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde programa katılacak ünlü isimler açıklanmadı. İlerleyen günlerde liste halinde yayınlanması beklenen Yılbaşı Özel programına katılacak ünlüler halen belirsizliğini koruyor.