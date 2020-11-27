Yılbaşı kutlaması için ağacı ne zaman kurulur ve ne zaman süslenir?

Yeni yıla her gün daha da yaklaşmaktayız. Yılbaşı denince aklımızda beliren en belirgin şey süslü yılbaşı ağaçları olmakta ve birçok birey yılbaşı ağacı nasıl süslenir konusunda araştırmaya yapmaya başlamaktadır.

ÇAM AĞACI NASIL SÜSLENİR?

Odanıza uygun boyutlarda çam ağacı seçin

Oda genişliğiniz çam ağacı seçme konusunda dikkate almanız gereken başlıca özellikler arasında yer almaktadır. Eğer odanız küçük ise daha küçük boyutlarda çam ağacı seçmelisiniz, odanız büyük ve geniş ise daha büyük boyutlarda çam ağacı seçmeniz daha uygundur. Çünkü çam ağacı ne kadar büyük ve süslü olur ise o kadar gösterişli ve güzel olacaktır.

Işıklandırma

Ev yapımı süsler

Yılbaşı ağacına ışıklar ekleyerek daha gösterişli ve göz alıcı hale getirildiği bilinmekte.

Çam ağacı süs eşyaları bazı bireylerin bütçelerine oldukça pahalı gelmekte bu noktada evde yapılan yılbaşı süsleri hem daha hesaplı hem de görsel açıdan aynı etkiyi yakalayabilmektedir.

Renkli toplar kullanın

Çam ağacı süslemesinde renkli toplar çok fazla kullanılmakta ancak kullanılan topların boyutları birbiri ile orantılı olması gerekmekte çünkü görsel olarak daha uyumlu ve güzel olacaktır.