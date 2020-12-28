İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...

Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir, nasıl yapılır?

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan fırında hindi tarifi merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir, nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 23:00
Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir, nasıl yapılır?
Takip Et:

Yılbaşı akşamlarında sofralarda olan ve vazgeçilmez haline gelen Hindi 2021 yılında evinde olacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılbaşında yapılan hindinin tarifi ve nasıl marine edileceği araştırılmaya devam ediyor. Evde yılbaşı hindisi yapmanın bazı püf noktaları vardır. Bunlar dinlendirme aşamasında olduğu gibi aynı zamanda pişirirken de hindinin lezzetini arttırabilir.

Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir?

Hindiyi marine etmeden önce buzlarının tamamının çözülmesi gerekir. buzu çözülen hindi içinde kalan kanlardan tamamı ile kurtulana kadar su ile durulanır. Daha sonrasında kağıt havlu ile iyice kurulanır. Hindi 10 dakika kadar dinlendirildikten sonra marineleme işlemine başlanabilir.

Hindiyi marine etmek, etin yumuşak olmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda dışının güzelce kızarmasına da yardımcı olacaktır. Bunun için tamamı suyun içinde kalacak şekilde hindinin 4 – 12 saat arasında tuzlu suyun içerisinde bekletilmesi gerekmektedir.

Sadece tuzlu suyun içine koymak istenmezse aromatik baharatlar suyun içine katılabilir. Bu hindiye daha güzel bir tat verecektir. Bir karışım yapılmak istendiğinde en fazla tercih edilen marine karışımı ise aromatik otlar, karabiber, zeytinyağı, limon suyu ve sirke ile yapılan marinelemedir.

Aynı zamanda hindi pişirirken üzerine sürülen bal veya hardalda etin çıtır çıtır olmasını sağlayarak ekstra lezzet katacaktır. Pişirmeden önce hindinin üzerine sürülecek soslar kişinin damat zevkine göre şekillenebilir.

Hindi nasıl kızartılır?

4 – 5 KG büyüklüğünde bir hindiyi pişirebilmek için ebatları uygun olan bir tepsi seçmeniz gerekmektedir. pişirme işlemi öncesinde yanmaz ip yardımı ile hindinin ayaklarını birbirine bağlayın ve kolları sıcaklık nedeni ile havaya kalkmaması için çöp şişler ile kanatları vücuda yapıştırın.

Hindinin pişerken kurumaması için hindinin tamamını hava almayacak şekilde alüminyum folyo içine koyulması gerekmektedir. açıkta pişen hindi son derece sert ve kuru olacaktır. Ancak hindinin derisinin iyice kızarması için fırından çıkarmadan 30 dakika önce alüminyum folyo kaldırılarak derinin kızarması sağlanabilir.

Hindinin en iyi piştiği sıcaklık ortalama olarak 160 – 175 derecedir. Bütün bir hindinin pişmesi için 3 – 3,5 saat yeterli olacaktır. Fırın termometresi kullanmak faydalı olacaktır. Hindinin pişmek için gerekli olan iç ısısı 75 derece ise hindi pişti demektir.

Hindi fırından alındıktan sonra 10 – 15 dakika kadar dinlendirilmelidir. Fırından çıkarır çıkarmaz hemen dilimlenmeye çalışılırsa hindi suyunu bırakacaktır.

Fırında hindi kızartması nasıl yapılır?

Hindi iyice temizlendikten sonra parçalar halinde kesilmelidir. Kesilen parçalar isteğe bağlı tepsiye koyulan sebzeler ile iyice harmanlanmalı ve üzerine baharatları eklenmelidir. Daha sonrasında tepsinin dibine hindi suyu veya normal su koyulduktan sonra sıcak fırına atılması gerekir.

Fırında hindi için gerekli malzemeler

  • 1 hindi
  • 2 orta boy soğan
  • 2 orta boy havuç
  • 2 kaşık tereyağı
  • 2 kaşık salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz Kırmızıbiber



Son Güncelleme: 28.12.2020 23:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YılbaşıHindiMarineTarif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Saat 01:01 nedir? Saat 01:01 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir, nasıl yapılır?
Netflix 50m2 dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm tanıtımı ve yayın tarihi açıklandı!
Exxen Akıl Oyunları ne zaman başlıyor?
Exxen Kaçış ne zaman başlıyor? Exxen Kaçış sunucusu Alper Rende kimdir?
İyi Aile Babası dizisi ismi neden değişti? Kanal D Babam Çok Değişti ismi ile yayınlayacak!
2021 Asgari ücret zammı sonrası kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu?
2021 Asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücret desteği kimler alır?
Exxen Hükümsüz dizisi ne zaman başlıyor? Hükümsüz konusu ve oyuncuları
Exxen Buraların Yabancısıyız sunucuları kimlerdir?
Yemin Cemre geri dönecek mi? Ceyda Olguner Neden diziden ayrıldı?
2020 Bağ-kur prim ödemeleri ne kadardır? Bağ-kur prim ödeme hesaplaması nasıl yapılır?
Evde balık kokusu nasıl yok edilir? Mutfağa sinen balık kokusu için neler yapılmalı
Bershka Black friday indirimleri olacak mı? Bershka kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Sokağa çıkmaya devam eden Gaziantep’i ne ceza ne de virüs durduruyor!
Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?
E-Nabız ile Covid-19 test sonucuna sorgulama ve görüntüleme işlemleri
Saat 23:23 nedir? Saat 23:23 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 bekçi maaşları
Salda Gölü hangi ilde, nerededir? Salda Gölü haritadaki yeri
Yasak Elma güncel oyuncu kadrosu ( ayrılan ve yeni katılan oyuncular )

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.