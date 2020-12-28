Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir, nasıl yapılır?

Yılbaşı akşamlarında sofralarda olan ve vazgeçilmez haline gelen Hindi 2021 yılında evinde olacak vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yılbaşında yapılan hindinin tarifi ve nasıl marine edileceği araştırılmaya devam ediyor. Evde yılbaşı hindisi yapmanın bazı püf noktaları vardır. Bunlar dinlendirme aşamasında olduğu gibi aynı zamanda pişirirken de hindinin lezzetini arttırabilir.

Yılbaşı hindisi nasıl marine edilir?

Hindiyi marine etmeden önce buzlarının tamamının çözülmesi gerekir. buzu çözülen hindi içinde kalan kanlardan tamamı ile kurtulana kadar su ile durulanır. Daha sonrasında kağıt havlu ile iyice kurulanır. Hindi 10 dakika kadar dinlendirildikten sonra marineleme işlemine başlanabilir.

Hindiyi marine etmek, etin yumuşak olmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda dışının güzelce kızarmasına da yardımcı olacaktır. Bunun için tamamı suyun içinde kalacak şekilde hindinin 4 – 12 saat arasında tuzlu suyun içerisinde bekletilmesi gerekmektedir.

Sadece tuzlu suyun içine koymak istenmezse aromatik baharatlar suyun içine katılabilir. Bu hindiye daha güzel bir tat verecektir. Bir karışım yapılmak istendiğinde en fazla tercih edilen marine karışımı ise aromatik otlar, karabiber, zeytinyağı, limon suyu ve sirke ile yapılan marinelemedir.

Hindi nasıl kızartılır?

Aynı zamanda hindi pişirirken üzerine sürülen bal veya hardalda etin çıtır çıtır olmasını sağlayarak ekstra lezzet katacaktır. Pişirmeden önce hindinin üzerine sürülecek soslar kişinin damat zevkine göre şekillenebilir.

4 – 5 KG büyüklüğünde bir hindiyi pişirebilmek için ebatları uygun olan bir tepsi seçmeniz gerekmektedir. pişirme işlemi öncesinde yanmaz ip yardımı ile hindinin ayaklarını birbirine bağlayın ve kolları sıcaklık nedeni ile havaya kalkmaması için çöp şişler ile kanatları vücuda yapıştırın.

Hindinin pişerken kurumaması için hindinin tamamını hava almayacak şekilde alüminyum folyo içine koyulması gerekmektedir. açıkta pişen hindi son derece sert ve kuru olacaktır. Ancak hindinin derisinin iyice kızarması için fırından çıkarmadan 30 dakika önce alüminyum folyo kaldırılarak derinin kızarması sağlanabilir.

Hindinin en iyi piştiği sıcaklık ortalama olarak 160 – 175 derecedir. Bütün bir hindinin pişmesi için 3 – 3,5 saat yeterli olacaktır. Fırın termometresi kullanmak faydalı olacaktır. Hindinin pişmek için gerekli olan iç ısısı 75 derece ise hindi pişti demektir.

Hindi fırından alındıktan sonra 10 – 15 dakika kadar dinlendirilmelidir. Fırından çıkarır çıkarmaz hemen dilimlenmeye çalışılırsa hindi suyunu bırakacaktır.

Fırında hindi kızartması nasıl yapılır?

Hindi iyice temizlendikten sonra parçalar halinde kesilmelidir. Kesilen parçalar isteğe bağlı tepsiye koyulan sebzeler ile iyice harmanlanmalı ve üzerine baharatları eklenmelidir. Daha sonrasında tepsinin dibine hindi suyu veya normal su koyulduktan sonra sıcak fırına atılması gerekir.

Fırında hindi için gerekli malzemeler