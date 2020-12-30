İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Diziler yayınlanmayacak

2020 yılının sonralarına doğru yılbaşı gecesi Tv' de yer alacak programlar merak edilmektedir. Yılbaşı gecesi insanların dışarı çıkmak istemesi ya da çekiliş sonuçlarını izlemek istemesi sebebiyle dizilerin yayınlanmaması bir gelenek haline gelmişti. Pandemi sebebiyle bu sene herkes evde olacak olsa da bu gelenek devam etmektedir. Yılbaşı gecesi diziler yayınlanmayacak yerine yılbaşı özel programlar tercih edilecektir.

30 Aralık 2020 Çarşamba 22:34
Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Diziler yayınlanmayacak
Takip Et:

Yılbaşı gecesi TV’de neler yayınlanacak?

2020 senesinin bitmek üzere olduğu günlerde ekranlarda hangi programların yayınlanacağı merak edilmiştir. Çoğu dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar:

Star Tv – İbo Show Yılbaşı Programı (Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Seda Sayan, Serdar Ortaç Konuk Olacaktır.)

ATV – Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Programı

Kanal D – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel Bölüm

Fox Tv – Kılıbık ve Yüz Numaralı Adam Sinema Filmi

Show Tv – Güldür Güldür Show Yılbaşı Programı

TRT 1 – Kalk Gidelim

Tv8 – O Ses Türkiye Yılbaşı Programı



Son Güncelleme: 30.12.2020 22:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı2021TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Diziler yayınlanmayacak
Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak, Seda Sayan mı sunacak?
Yılbaşında hindi yemek ve hindi kesmek günah mı?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?
Gain Medya Terapist dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Lisans öğrencileri ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
QNB Finansbank SMS ile kredi imkanı sağlıyor. TC Kimlik numaranız ile 36 ay vadeli 30 bin lira kredi başvurusu
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
2020 yılı Malta asgari ücreti
Halka açık alanda alkol içmenin cezası nedir? Nerelerde alkol içilmez? Halka açık alanda alkol içmenin cezası
Gülse Birsel Hürriyet gazetesinden neden istifa etti?
Zabıt Katibi olmanın şartları nelerdir? Zabıt Katipleri 2020 yılında ne kadar maaş alırlar?
Kim Milyoner Olmak İster Murat Yıldırım neden ayrıldı? Yeni sezonda kim sunacak?
2021 ÖSYM DGS ne zaman? Dikey geçiş sınav tarihi belli mi?
Kimsesizler dizisinde Betül öğretmen karakterini Damla Cercisoğlu canlandırıyor
Yılbaşı günü 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı?
Migros, Kahve Dünyası, Carrefour ve Metro marketlerin yılbaşı sepetleri ve fiyatları
Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Online milli piyango bileti satan siteler
SGK V2 nedir? SGK e bildirge V2 sistemini kullanıma açtı
Exxen Tolgshow Filtresiz 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.