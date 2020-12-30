Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Diziler yayınlanmayacak

Yılbaşı gecesi TV’de neler yayınlanacak?
2020 senesinin bitmek üzere olduğu günlerde ekranlarda hangi programların yayınlanacağı merak edilmiştir. Çoğu dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak.
Yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar:
Star Tv – İbo Show Yılbaşı Programı (Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Seda Sayan, Serdar Ortaç Konuk Olacaktır.)
ATV – Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Programı
Fox Tv – Kılıbık ve Yüz Numaralı Adam Sinema Filmi
Show Tv – Güldür Güldür Show Yılbaşı Programı
TRT 1 – Kalk Gidelim
Tv8 – O Ses Türkiye Yılbaşı Programı
Son Güncelleme: 30.12.2020 22:34