Yılbaşı gecesi için 10 Netflix film önerisi

Yılbaşı gecesine az bir süre kalan birçok kişi yılbaşı gecesinde ne yapılabilir sorusunu araştırmaya başladı. Bilindiği gibi 2021 yılbaşı gecesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yılbaşı gecesi evde kalacak olan vatandaşlar için bu geceyi film izleyerek geçirmek iyi bir aktivite olarak öne çıkıyor. İşte yılbaşında Netflix üzerinden izlenebilecek 10 heyecanlı film;

The Holiday Calender

Christmas Chronicles 2

Christmas Prince

The Knight Before Christmas

A Wedding for Christmas

Magnolia’da Yılbaşı Partisi

The Princess Switch

Bir Sindirella Hikayesi

Manzaralı Noel

Bir Noel Dileği