Yılbaşı gecesi için 10 Netflix film önerisi

Yılbaşı gecesine az bir süre kalan birçok kişi yılbaşı gecesinde ne yapılabilir sorusunu araştırmaya başladı. Bilindiği gibi 2021 yılbaşı gecesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Yılbaşı gecesi evde kalacak olan vatandaşlar için bu geceyi film izleyerek geçirmek iyi bir aktivite olarak öne çıkıyor. İşte yılbaşında Netflix üzerinden izlenebilecek 10 heyecanlı film;
The Holiday Calender
Christmas Chronicles 2
Christmas Prince
The Knight Before Christmas
Magnolia’da Yılbaşı Partisi
The Princess Switch
Bir Sindirella Hikayesi
Manzaralı Noel
Bir Noel Dileği
Son Güncelleme: 19.12.2020 19:20