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Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar yayınlanacak? 31 Aralık 2020 Perşembe TV yayın akışı

Yeni yıla yaklaşırken yılbaşı akşamı nasıl geçirileceği merak edilir. Eğer sizde yılbaşı akşamını evde televizyon başında 2021 yılına girmeyi düşünüyorsanız sizler için televizyon kanallarında hangi dizi ve programların olduğunu araştırdık. 31 Aralık tarihinde ne izleyeceğinize sizler de şimdiden karar verin.

27 Aralık 2020 Pazar 19:01
Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar yayınlanacak? 31 Aralık 2020 Perşembe TV yayın akışı
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31 Aralık 2020 Yılbaşı Televizyonda Hangi Dizi Programlar Var?

Covid-19 hayatımızı kendi isteği şeklinde şekillendirirken engel olduğu bir diğer olay da yılbaşı akşamları yapılan etkinlikler. Covid-19 sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu durumda evde yılbaşını keyifli hale getirmek için neredeyse hepimizin ekran karşısında eğlence arayışı olacaktır. Bu sebeple televizyon kanallarında hangi program ve etkinliklerin olduğunu merak konusu olup araştırılmaya başlandı. 

Hangi kanal 2021 için nasıl bir hazırlık yaptı düşüncesi de merak konusu. Yılbaşına özel çekilen bölümler programlar eğlenceler. Televizyon kanalında yılbaşı için sizleri neler bekliyor.

Yılbaşı özel yayın akışı 

Star TV’de bu yılbaşına özel program olarak İbo Show programı yayınlanacaktır. Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in yaptığı programda ünlü isimler bulunacaktır. Yılbaşı gecesinde Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener İbrahim Tatlıses’in programına konuk olacak ve eğlenceli bir program olacaktır sizler için. İbo Show Star TV’de 31 Aralık da izleyicileriyle bir arada olacaktır.

Kanal D ekranlarında bu yılbaşı gecesine özel Çok Güzel Hareketler 2 programı yayınlanacak aynı zamanda Yılbaşı çekilişi Kanal D ekranlarında gerçekleşecektir. Yılbaşına özel olarak Çok Güzel Hareketler 2 programında Eser Yenenler ve Pelin Öztekin’in skeci de merak konusu oldu şimdiden. Yılbaşına özel farklı skeçlerle yılbaşı akşamı izleyicilerle buluşacak. 

Show TV ekranlarında yılbaşına özel programı ile Güldür Güldür Show ekranlarda olacaktır. 2021 yılına girerken gülmek isterseniz Show TV ekranlarında yayınlanacak yılbaşına özel hazırlanmış skeçlerle izleyicileri güldürecek Güldür Güldür Show izleyebileceksiniz. 

FOX TV ekranlarında yılbaşına özel olarak ailecek izleyeceğiniz 2 ayrı sinema filmi ile yeni yıla girebilirsiniz. FOX TV yılbaşına özel sinema filmleri isimleri kesinleşince güncelleme yapacağız.

TV8 ekranlarında ise yılbaşı programında O Ses Türkiye Yılbaşı ekranlarda olacaktır. Birbirinden eğlenceli dakikalar yaşayacağınız, birbirinden güzel müziklerle ve birçok ünlü isim ile yılbaşına girmek isterseniz TV8 kanalında O Ses Türkiye yılbaşı özel programını izleyebilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında ise yılbaşı gecesine özel olarak final sahnesi yapan Kalk Gidelim dizisi özel bölümüyle severleriyle vedalaşıyor. Yılbaşı akşamında ailecek izleyeceğiniz Kalk Gidelim dizisi TRT 1 ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:01
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