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Yılbaşı akşamı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak mı? 31 Aralık yeni bölüm neden yok?

Pandemi sebebiyle yılbaşı gecesi insanlar evlerinde kalacak. Kanallar bu sebeple ekranlara eğlence programları getirme kararı aldı. Diziler yayınlanmaya bir hafta ara verecek. Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yeni bölümüyle 7 Ocak 2021 akşamı seyircisiyle buluşacak.

27 Aralık 2020 Pazar 16:08
Yılbaşı akşamı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak mı? 31 Aralık yeni bölüm neden yok?
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31 Aralık 2020 Perşembe akşamı kanallarda yılbaşı programları yer alacak. Pandemi sebebiyle yapılan kısıtlamalardan dolayı insanlar evlerinde kalacak. Bu sebeple kanallar bu özel gecede eğlence programları düzenleyecek.

Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak mı?

Her sene olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesinde haftalık diziler yayınlanmayacak. Yılbaşı gecesi Atv’ de yerli dizi yerine Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak. Atv’ nin tek yarışması olduğu için 2 senedir yılbaşı gecelerinde Kim Milyoner Olmak İster yayınlanmaktadır.

31 Aralık gecesi diziler neden yayınlanmayacak?

Yılın son gecesinde televizyonda dizilerin yer almamasına seyirci alışmıştır. Bu gecede seyirci en çok Sayısal Loto çekilişini izlemek istemektedir. İnsanların çoğu dışarıda kutlamalara katılmak istediği için televizyon başında seyirci olmamasından endişe edilmiştir. Bu sebeple böyle bir gelenek ortaya çıkmıştır. Fakat pandemi sürecinde insanlar televizyon karşısında olsalar da dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacaktır. Dizinin 79. Bölümü bu hafta yayınlanmayacaktır.  Yeni bölüm 7 Ocak 2021’ de yayınlanacaktır.

Mucize Doktor neden yayınlanmıyor?

Diğer diziler gibi Mucize Doktor da bir hafta sonra yayınlanacaktır. Dizi 44. Bölümüyle 7 Ocak akşamı seyirciyle buluşacaktır. Yılbaşı akşamı Mucize Doktor yerine Fox TV’ de iki tane yerli film yayınlanacaktır.   



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:08
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Yılbaşı2021Diziler Yayında Olacak Mı
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