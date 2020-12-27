Yılbaşı akşamı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak mı? 31 Aralık yeni bölüm neden yok?

31 Aralık 2020 Perşembe akşamı kanallarda yılbaşı programları yer alacak. Pandemi sebebiyle yapılan kısıtlamalardan dolayı insanlar evlerinde kalacak. Bu sebeple kanallar bu özel gecede eğlence programları düzenleyecek.

Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanacak mı?

31 Aralık gecesi diziler neden yayınlanmayacak?

Her sene olduğu gibi bu yıl da yılbaşı gecesinde haftalık diziler yayınlanmayacak. Yılbaşı gecesi Atv’ de yerli dizi yerine Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak. Atv’ nin tek yarışması olduğu için 2 senedir yılbaşı gecelerinde Kim Milyoner Olmak İster yayınlanmaktadır.

Yılın son gecesinde televizyonda dizilerin yer almamasına seyirci alışmıştır. Bu gecede seyirci en çok Sayısal Loto çekilişini izlemek istemektedir. İnsanların çoğu dışarıda kutlamalara katılmak istediği için televizyon başında seyirci olmamasından endişe edilmiştir. Bu sebeple böyle bir gelenek ortaya çıkmıştır. Fakat pandemi sürecinde insanlar televizyon karşısında olsalar da dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacaktır. Dizinin 79. Bölümü bu hafta yayınlanmayacaktır. Yeni bölüm 7 Ocak 2021’ de yayınlanacaktır.

Mucize Doktor neden yayınlanmıyor?

Diğer diziler gibi Mucize Doktor da bir hafta sonra yayınlanacaktır. Dizi 44. Bölümüyle 7 Ocak akşamı seyirciyle buluşacaktır. Yılbaşı akşamı Mucize Doktor yerine Fox TV’ de iki tane yerli film yayınlanacaktır.