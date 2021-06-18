Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?

Yiğit Koçak kim? Hayatı nedir?
Sosyal medya fenomeni olan Bilal Koçak Vine’da çektiği videolarla ilgileri üzerine çekmeyi başarmıştır. ATV’de yayınlanan Seni Kimler Aldı dizisinde 2017 yılında rol almıştır. KFC ve D-Smart reklam filmlerinde rol almıştır. Daha sonra 2019 yılında yine ATV ekranlarında Kimse Bilmez dizisinde Sevda’nın kardeşi Sinan karakterine hayat vermiştir.
Aslen Samsunludur. İstanbul’da hayatını sürdürmektedir. Buket Kahraman (Talent Management) oyunculuğunu ilerletmektedir. Oyunculuk dışında ilgilendiği alanlar; yüzme, fitness, gitar, batari, muay-thai, basketbol ve futbol ile ilgilenmektedir. Sevgilisinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir.
Son Güncelleme: 18.06.2021 21:05