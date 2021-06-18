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Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?

Yiğit Koçak dünyaca bilinen Vine platformda videolar çekerek ilgi odağı olmayı başarmıştır. Bunun dışında birkaç reklam ve dizilerde rol alan Koçak, birçok ilgi alanlarda ilgilenmektedir. Peki Yiğit Koçak kim?

18 Haziran 2021 Cuma 21:05
Yiğit Koçak kimdir? Hayatı ve mesleği nedir? Hangi dizilerde rol aldı?
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Yiğit Koçak kim? Hayatı nedir?

12.10.1995 yılında dünyaya gelmiştir. Samsun Anadolu lisesinden mezun olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olmuştur. 1,88 cm boyunda ve Terazi burcudur. 

Sosyal medya fenomeni olan Bilal Koçak Vine’da çektiği videolarla ilgileri üzerine çekmeyi başarmıştır. ATV’de yayınlanan Seni Kimler Aldı dizisinde 2017 yılında rol almıştır. KFC ve D-Smart reklam filmlerinde rol almıştır. Daha sonra 2019 yılında yine ATV ekranlarında Kimse Bilmez dizisinde Sevda’nın kardeşi Sinan karakterine hayat vermiştir. 

Aslen Samsunludur. İstanbul’da hayatını sürdürmektedir. Buket Kahraman (Talent Management) oyunculuğunu ilerletmektedir. Oyunculuk dışında ilgilendiği alanlar; yüzme, fitness, gitar, batari, muay-thai, basketbol ve futbol ile ilgilenmektedir. Sevgilisinin olup olmadığı henüz bilinmemektedir. 


Son Güncelleme: 18.06.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
YiğitkoçakVineVideo
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