İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...

Yetiş Zeynep dizisinde rol alacak Emir Salman kimdir?

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunun, yapımları açıklanmaya devam ediyor. Bu yapımlardan bir tanesi de Yetiş Zeynep adlı dizi. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Dizide oynayacak isimlerden bir tanesi Emir Salman. Peki, Emir Salman kimdir? İşte detaylar...

27 Aralık 2020 Pazar 19:00
Yetiş Zeynep dizisinde rol alacak Emir Salman kimdir?
Takip Et:

Exxen’de yayınlanacak olan yapımlar, tüm hızıyla açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıca’nın sahibi olduğu ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak olan platformda hangi yapımların yayınlanacağı, açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan yapımlardan bir tanesi de Yetiş Zeynep adlı dizi. Dizi, bir babanın altı çocuğunun ve çocukların bakıcısının hayatını ele alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Dizide baba rolünü Keremcem üstlenecek. Çocukların bakıcısı yani Zeynep karakterini ise Aslı Bekiroğlu oynayacak. Ece Dizdar, Berke Acar gibi isimler de projede yer alıyor. Projede yer alan çocuklardan bir tanesi de Emir Salman. 6 çocuktan birini oynacak olan Emir Salman’ın kim olduğunu merak ediliyor.

 

Emir Salman’ın hayatı

 

Emir Salman, 2009 yılında dünyaya gelmiştir. Şebnem Oskan Menajerlik şirketinin oyuncusu olan Emir Salman, daha önce Toyota, Turkcell, Fıratpen, Kinder Pengui gibi reklam filmlerinde yer almıştır. Henüz dizi tecrübesi bulunmayan Emir Salman, Yetiş Zeynep dizisiyle ilk kez bir dizide yer alacak. 35 kilo ve 144 cm boyunda olan Emir Salman, Zeyiş Zeynep dizisi için yapılan oyuncu seçmelerinden başarıyla geçmiş ve dikkatleri üzerine toplamıştır.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıExxenEmir SalmanYetiş Zeynep DizisiKeremcemAslı Bekiroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
Kefaret dizi oyuncusu Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
27 Aralık 2020 Pazar Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Aralık 2020 Pazar Dünya genelinde vaka sayısı
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Mayıs 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu?
Sokağa çıkma yasağında açık kalacak yerler nereler?
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Devletten dar gelirli aileler için 2825 TL destek ödemesi
Günlük burç yorumları 06 Ağustos 2020 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterine Leyla Feray hayat veriyor
Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?
KPSS Ortaöğretim 75 puan altı atama yapan kurum ve pozisyonları
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Ceren Yalazoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.