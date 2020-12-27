Yetiş Zeynep dizisinde rol alacak Emir Salman kimdir?

Exxen’de yayınlanacak olan yapımlar, tüm hızıyla açıklanmaya devam ediyor. Acun Ilıca’nın sahibi olduğu ve 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak olan platformda hangi yapımların yayınlanacağı, açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan yapımlardan bir tanesi de Yetiş Zeynep adlı dizi. Dizi, bir babanın altı çocuğunun ve çocukların bakıcısının hayatını ele alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Dizide baba rolünü Keremcem üstlenecek. Çocukların bakıcısı yani Zeynep karakterini ise Aslı Bekiroğlu oynayacak. Ece Dizdar, Berke Acar gibi isimler de projede yer alıyor. Projede yer alan çocuklardan bir tanesi de Emir Salman. 6 çocuktan birini oynacak olan Emir Salman’ın kim olduğunu merak ediliyor.

Emir Salman’ın hayatı

Emir Salman, 2009 yılında dünyaya gelmiştir. Şebnem Oskan Menajerlik şirketinin oyuncusu olan Emir Salman, daha önce Toyota, Turkcell, Fıratpen, Kinder Pengui gibi reklam filmlerinde yer almıştır. Henüz dizi tecrübesi bulunmayan Emir Salman, Yetiş Zeynep dizisiyle ilk kez bir dizide yer alacak. 35 kilo ve 144 cm boyunda olan Emir Salman, Zeyiş Zeynep dizisi için yapılan oyuncu seçmelerinden başarıyla geçmiş ve dikkatleri üzerine toplamıştır.