Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit kimdir?

Yeşilçam’ın usta oyuncusu her zaman güzelliğiyle hayran bırakan Hülya Avşar son zamanlarda aile hayatındaki gelişmeler programları ile oldukça gündemde. Hayranları usta oyuncuyla ilgili daha çok bilgi edinmek için merak ettikleri soruların yanıtını arıyor.

Hülya Koçyiğit kimdir?

En çok merak edilen soruların başında güzel oyuncunun yaşı yer alıyor. Hülya Koçyiğit 1947 İstanbul doğumludur. Melek Koçyiğit ve Sedat Koçyiğit’in 3 kızının en büyüğüdür. Edinilen bilgilere göre Baba Koçyiğit, Bulgaristan göçmedir. Hülya Koçyiğit 1968 yılında eski futbolcu ve iş insanı Selim Soydan’la evlenmiş ve bu evliliğinden Gülşah isminde bir kızı olmuştur. Aslışah ve Neslişah isminde iki torunu bulunmaktadır.

Hülya Koçyiğit, sinemaya ilk olarak Susuz Yaz isimli filmle adım atmıştır. Oynadığı ilk filme Berlin’de Altın Ayı kazanmıştır. Oyunculuk eğitimini Ankara’da Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır. Sayısız sinema filmi ve dizide yer alarak günümüzde hala en çok izlenen filmlerle gündemde yer almakta ve konuşulmaktadır.

Oynadığı filmler uluslararası bir üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde de gösterime güvenerek pek çok ülkede de hayran kalınan bir sanatçı olmuştur. Özellikle Derman filmi 5 kıtada birden yayınlanmış ve kurbağalar filmi ülke dışına satılan ilk film olarak sinema tarihindeki yerini almıştır. Oyunculuğun yanında dönemin Yeşilçam’ın zor zamanlardan geçmesi ile assolistlik teklifi almış ve 10 sene bu işi icra ederek halk konserleri vermiştir. Sanatçı 1991 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı almıştır ve kurucusu olduğu SO-DER’in başkanlığını yapmıştır. Siyasette de kendisini gösteren Koçyiğit 2013 yılında Ak Parti Akil İnsanlar’da Marmara Bölgesi’ni temsil edenler arasında yer almıştır. 2017 yılında Amerika’da Akciğer Kanseri ile savaşmış ve tedavi olmuştur. Hülya Koçyiğit 1.74 boyunda Yay burcudur.