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Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti

Sanat camiası acı bir haberle derinden sarsıldı. Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen "Ertem Göreç" vefat etti. Sevenlerinden yakınlarına taziye mesajları yağıyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 02:13
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti
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Sinema dünyası bugün aldığı acı haberle derinden sarsıldı. Yeşilçam’ın usta yönetmeni Ertem Göreç hayatını kaybetti.

Usta yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti!

Sinemaya sayısız filmleriyle sağladığı katkıyla her zaman sevgiyle ve saygıyla bahsedilen ünlü yönetmen 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Göreç, bir süredir Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşamına devam ediyordu. Gelen kötü haberle başta sevenleri ve sanat dünyası derin bir hüzne boğuldu. Ustaya saygı taziyesi paylaşarak anan ünlüler duydukları acıyı anlatmaya çalıştı.

Sinemaya verdiği katkıların yanısıra Göreç aynı zamanda iyi bir sporcuydu. 15 kez milli takım basketbol formasını giyerek ülkesini maçlarda temsil etti.

Sinemada devrim yaratan filmlerin ilkini Ertem Göreç çekmiştir. İşçi sınıfı ve grevi filmine konu yaparak Karanlıkta Uyananlar adlı filmle dikkatleri üzerine çekmiş ve bu türün ilk öneğini vermiştir. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler isimli masalı sinemaya aktaran Göreç, fantastik sinemanın en önemli filmlerinden birini çekerek başarı sağlamıştır. Toplumcu gerçekçi filmlere önek olan Otobüs Yolcuları bu filmlerden yalnızca biridir. Sayısız ödüle laik görülmüş ve kazanmıştır.

Ertem Göreç ilk olarak sinemaya dönemin en ünlü yönetmenlerinin yönetmen asistanlığı ve kurguculuk yaparak adım atmıştır. Ardından 1959 yılında Kanlı Sevda filmi ile kendi yönetmenliği deneyimlemiştir. Usta yönetmenin son filmi “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe”yi 1988’de çekmiş ve kariyeri boyunca altı filmde de oyuncu olarak yer almıştır.  Göreç, 18. İstanbul Film Festivali’nden 1999 senesinde Onur Ödülü almıştı. Usta yönetmenin sevenlerine sabır yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 02:13
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YeşilçamYönetmenUstaErtem GöreçVefat
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