İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Yeşilçamın unutulmaz filmi Köyden İndim Şehire konusu ve oyuncu kadrosu nedir?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Köyden İndim Şehire filmi izleyicilerin merak konusu oldu. Başarılı filmin konusu ve oyuncu kadrosu nedir ve kimdir sorularının yanıtı bilmeyenler için haberimizde

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:19
Yeşilçamın unutulmaz filmi Köyden İndim Şehire konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Takip Et:

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden birisi olan Köyden İndim Şehire unutulmaz sahneleri ve usta oyuncu kadrosuyla hafızalarda kazındı. Film 7’de 70’e herkesi gönlünde taht kurmuş en başarılı komedi filmi önekleri arasında anılıyor. TV’ de yayınlanacağı her dönem tekrar tekrar araştırılmaya başlanıyor ve hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu ve konusu nedir?

Başrollerini Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’ nin paylaştığı Yeşilçam klasiği Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde çekilmiştir. Filmin senaryosu Zeki Alaya tarafından yazılmış ve Salak Milyoner filminin devamı olarak çekilmiştir.

Film Kayserili 4 erkek kardeşin tarlada çalışırken bir altın küpü bulmasıyla başlar. Sırada bir küp altını devlet ellerinden almadan bozdurmak ve paraya çevirmek vardır. 4 kardeş en doğru yolun altınları tanıdık ve güvenilir birine bozdurmak olduğuna kara verirler ve Ankara’da yaşayan kuyumcu hemşerileri Ali Rıza’ya gitmek için yola düşerler. Sırtlarında altınları koydukları çuvalla yola koyulan kardeşler Ankara’ya vardıklarında Ali Rıza’nın şehir dışında olduğunu öğrenirler. Altınları bozduramadıkları için Ali Rıza’nın gelişini sokaklarda geçiren kardeşler nihayet Ali Rıza’nın dönmesiyle soluğu kuyumcuda alırlar. Ali Rıza tarafından başta ciddiye alınmayan kardeşler yavaş yavaş bozdurdukları altınlarla Ali Rıza’nın dikkatini çekerler. Ancak atladıkları bir yer vardır, Ali Rıza oldukça kunaz bir adamdır. Baldızı ve karısıyla birlikte kafasına kardeşlerin elinden altınları almayı koymuştur. Altınlarla kaçma kovalama yaşarken başlarından geçen neşeli ve komik olayların sinemaya yansıdığı Köyden İndim Şehire’nin oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi




Son Güncelleme: 21.04.2021 16:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Köyden Indim şehireYeşilçamFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Yasak Elma Cansu kimi ölüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Masumiyet 9. Bölüm Fox TV tek parça izle
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Doğduğun Ev Kaderindir 40. Bölüm Tv 8 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
2021 Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım destek yardımı tutarı ne kadar ödenmektedir?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
ütü nasıl kullanılır, en güzel ütü nasıl yapılır? Ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 22 Nisan 2021 Perşembe
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı şartları 2021 yılı için nelerdir?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Emanet 163. Bölüm tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
KPSS 7307 özel şartı nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7307 özel koşulu ne demektir?
SMS, EGM ve E-Devlet ile boş plaka sorgulama nasıl yapılır?
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Muhtaç aylığını kimler alabilir? 2021 Muhtaç aylığı ne kadar?
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2021 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Gürcistan'a nasıl gidilir, pasaport şart mı? 2021 Gürcistan’a gidenlerin görmesi gereken yerler nerelerdir?
Kadınlar için en çok tercih edilen ve dikkat çekici saç modelleri 2021
Diyetisyen 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Diyetisyen görevleri nelerdir?
;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2021 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.