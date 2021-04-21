Yeşilçamın unutulmaz filmi Köyden İndim Şehire konusu ve oyuncu kadrosu nedir?

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden birisi olan Köyden İndim Şehire unutulmaz sahneleri ve usta oyuncu kadrosuyla hafızalarda kazındı. Film 7’de 70’e herkesi gönlünde taht kurmuş en başarılı komedi filmi önekleri arasında anılıyor. TV’ de yayınlanacağı her dönem tekrar tekrar araştırılmaya başlanıyor ve hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosu ve konusu nedir?

Başrollerini Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’ nin paylaştığı Yeşilçam klasiği Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde çekilmiştir. Filmin senaryosu Zeki Alaya tarafından yazılmış ve Salak Milyoner filminin devamı olarak çekilmiştir.

Film Kayserili 4 erkek kardeşin tarlada çalışırken bir altın küpü bulmasıyla başlar. Sırada bir küp altını devlet ellerinden almadan bozdurmak ve paraya çevirmek vardır. 4 kardeş en doğru yolun altınları tanıdık ve güvenilir birine bozdurmak olduğuna kara verirler ve Ankara’da yaşayan kuyumcu hemşerileri Ali Rıza’ya gitmek için yola düşerler. Sırtlarında altınları koydukları çuvalla yola koyulan kardeşler Ankara’ya vardıklarında Ali Rıza’nın şehir dışında olduğunu öğrenirler. Altınları bozduramadıkları için Ali Rıza’nın gelişini sokaklarda geçiren kardeşler nihayet Ali Rıza’nın dönmesiyle soluğu kuyumcuda alırlar. Ali Rıza tarafından başta ciddiye alınmayan kardeşler yavaş yavaş bozdurdukları altınlarla Ali Rıza’nın dikkatini çekerler. Ancak atladıkları bir yer vardır, Ali Rıza oldukça kunaz bir adamdır. Baldızı ve karısıyla birlikte kafasına kardeşlerin elinden altınları almayı koymuştur. Altınlarla kaçma kovalama yaşarken başlarından geçen neşeli ve komik olayların sinemaya yansıdığı Köyden İndim Şehire’nin oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi