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Yeşilçam Tülin kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir?

Blu TV'nin yeni dizisi Yeşilçam'da Tülin Saygı karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu merak ediliyor. Pek çok kişi, Yeşilçam Tülin kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir? sorularını araştırıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:48
Yeşilçam Tülin kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir?
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Blu TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yeşilçam dizisi merak edilmeye devam ederken dizide Tülin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu araştırılmaya başlandı. 60’lı yılların Türkiye’nin anlatıldığı Yeşilçam dizisinde Tülin Saygı karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu araştırılıyor.

Afra Saraçoğlu kimdir?

1998 yılında Edremit’te dünyaya gelen Saraçoğlu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında İkinci Şans filminde görev alan Saraçoğlu sektöre giriş yapmıştır.

2018 yılında Hummel ve Pantene reklam yüzü olan güzel oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşamaktadır.

Afra Saraçoğlu dizileri

  • 2020 -- Yeşilçam (Tülin)
  • 2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)
  • 2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)
  • 2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)
  • 2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:48
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Blu TVYeşilçamDiziTülinKimdirAfra Saraçoğlu
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