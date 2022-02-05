Yeşilçam oyuncusu Murat Soydan kimdir? Murat Soydan nereli kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan Yeşilçam oyuncusu Murat Soydan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Murat Soydan kimdir?

Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde Kırklareli Lüleburgaz’da doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini burada tamamlayan usta oyuncu, Lise eğitimini Edine ilinde tamamlamıştır. Babasının mesleğinden dolayı şehir değişikliği yapmak zorunda kalan Murat Soydan, eğitimini . İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Musiki Bölümü’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında hem eğitimine devam etmiş hem de Tekel’de memurluk yapmıştır. Yeni sezonda Girdap adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan Murat Soydan aslen Balkan Göçmeni’dir.