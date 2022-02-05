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Yeşilçam oyuncusu Mine Soley kimdir? Mine Soley nereli, kaç yaşında?

Yeşilçam oyuncusu Mine Soley kimdir? Mine Soley kaç yaşında? Mine Soley nereli? Mine Soley hangi dizilerde oynadı? Mine Soley hangi filmlerde oynadı? Herkes Yeşilçamın usta oyuncusu Mine Soley'İn hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:29
Yeşilçam oyuncusu Mine Soley kimdir? Mine Soley nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan Yeşilçam oyuncusu Mine Soley’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Mine Soley kimdir?

1 Ocak 1948 tarihinde Trabzon Akçaabat’ta dünyaya gelen usta oyuncu Mine Soley, Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer almaktadır. Kendisi gibi teyzesi de oyuncu olan Mine Soley, 1963 yılında İstanbul Tarlabaşı’na teyzesinin yanına gelerek, ilk film setlerine girmeye başlamış, kıs bir süre sonrada kendisini bu sektörün içinde bulmuştur. Mine Soley oyunculuk kariyeri boyunca 100’e yakın filmde rol  almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:29
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