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Yeşilçam dizisinde Selin Şekercide oynayacak

İnternet platformu olan Blu Tv’de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisi, oldukça ilgi gördü. Konusuyla izleyiciyi ekrana kitleyecek olan dizi, kadrosundaki deneyimli oyucusuyla heyecanı doruklara çıkardı. Peki, dizideki Mine karakteri kimdir? Haberin detaylarında.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:02
Yeşilçam dizisinde Selin Şekercide oynayacak
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Blu TV’de yayınlanacak olan Yeşilçam adlı dizinin Mine karakterini Selin Şekerci canlandırmaktadır. Şekerci, 1 Haziran 1989 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okumuştur.  İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan Şekerci, burada bazı oyunlarda yer aldı.  Daha sonra İstanbul’a gelen Şekerci, dizi sektörüne Sağır Oda yapımıyla adım attı.

Farklı reklamlarda oynayan Şekerci, Melekler Korusun, Kavak Yelleri, Ay Büyürken Uyuyamam, Kaçak gelinler gibi dizilerde yer aldı. Son olarak Çağan Irmak’ın yönettiği Yeşilçam adlı dizide Mine karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:02
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Anahtar Kelimeler:
MineBlu TVYeşilçamSelin şekerci
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