Yeşilçam dizisinde Selin Şekercide oynayacak

’de yayınlanacak olanadlı dizininkarakterini Selin Şekerci canlandırmaktadır. Şekerci, 1 Haziran 1989 yılında İzmir Karşıyaka’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okumuştur. İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan Şekerci, burada bazı oyunlarda yer aldı. Daha sonra İstanbul’a gelen Şekerci, dizi sektörüne Sağır Oda yapımıyla adım attı.

Farklı reklamlarda oynayan Şekerci, Melekler Korusun, Kavak Yelleri, Ay Büyürken Uyuyamam, Kaçak gelinler gibi dizilerde yer aldı. Son olarak Çağan Irmak’ın yönettiği Yeşilçam adlı dizide Mine karakterini canlandıracak.