Yeşilçam dizisi yeni sezon olacak mı? Yeşilçam 2. sezon ne zaman çıkacak?

Blu TV rakipleriyle yarışmaya adeta deavm ederken yeni yapım ve dizilerle üyelerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Behzat Ç ile en son ses getiren platform birçok yapıma imza attı. Son olarak ise Yeşilçam dizisi ile üyelerine farklı bir heyacan tattırdı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci dev isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezon çekimleri de başladı. İkinci sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizi hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Platformun resmi twitter hesabından yapılan paylaşıma göre ikinci sezon çekimlerine 2 Mayıs itibariyle başlamış durumda. Dizinin ileri ki sezonları hakkında neler olacağı henüz net değilken dizinin kaç sezon olacağı da bilinmiyor.

Dizide 1960'ların Yeşilçam'ında bir hikayeyi anlatması oldukça beğenildi ve izlendi. İlk sezonun yayınlanmasının ardından hemen ikinci sezon çekimleri de başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise yaptığı fimlerle adından sıkça söz ettiren ve yediden yetmişe herkesin tanıdığı isim olan Çağan Irmak oturuyor.