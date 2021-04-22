Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Blu TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yeşilçam’da kimler rol alıyor?

Blu Tv izleyicilerinin merakla beklediği Yeşilçam dizisi bugün ilk bölümü ile ekranlarda.

Semih Ateş(Çağatay Ulusoy):

Tülin Saygı (Afra Saraçoğlu):

Mine Cansu (Selin Şekerci):

Blu TV de yayınlanacak Yeşilçam dizisinin başrolünde kimin yer alacağı beklenirken Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci olduğu gösterildi. Başrollerin yanı sıra yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı, senaryosunu Levent Cantek ile Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı dizi merakla bekleniyor.Hayatını filmlere adayan tam anlamıyla sinema aşığı olan Semih Ateş, hikayeler olmadan hayatına devam edemeyeceğini düşünen sinemayı hayatının gözdesi yapan, ‘’Film çekemezsem ölürüm ben!’’ anlayışına bürünmüş hırslı ve genç birisi. Ateş’in tek amacı ise batan şirketini tekrardan eski gücüne kavuşmasını sağlamak ve bunu film ile destekleyerek yapmak. Yeşilçam’da tamamıyla kaybettiği benliğini, itibarını ve terk edilme duygusunu yaşadığı Yeşilçam’ın gözde oyuncusu eski evliliğinde ki karısı Mine Cansu’yla tekrardan sevgiyi yaşayabilmek.Güzelliği ile konuşulan Hakan’ın tesadüfen karşılaştığı ve yıldız ışığı olduğuna inandığı bir kız, Semih ile görüştürmesiyle Tülin hiç beklemediği anda oyunculuk hayatına giriş yapar. Tülin, Yeşilçam’a güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile gündeme gelmek ve değerli sanatçı olmak için kapısını çalıyor. Tülin, ilk gördüğünden beri Semih’ten hoşlanmaya başlamasıyla güzelliği, zekası, ve sözlerinin açıklığıyla Semih’i ve etrafındaki birçok erkeği kendisine hayran bırakmayı başardı.Kendisini Yeşilçam’ın en gözde oyuncusu Semih ile tanıtan Mine Cansu gün geçtikçe yaş almaya ve adının varlığını yitirmeye devam ediyor. Mine hayatı boyunca kendi başına çalışmalarıyla bütün zorluklara rağmen yükseldiği kariyerinden vazgeçmeye hiç niyetli değildir. Mine, Yeşilçam da adını duyurabilmek ve kendisini unutturmamak için her şeyi yapmaya hazır şekilde bekliyor. Fakat Semih’e olan ilgisi devam etse de asla adlarının tekrar yan yana duyurulmayacağını biliyordu.

Reha Esmer (Yetkin Dikinciler):

İzzet Orkan (Özgür Çevik):

Hakan İncekara (Boran Akkaş):

Mümtaz Bolat (Altan Erkekli):

Adviye Saygı (Nilüfer Açıkalın):

Adını prodüktörleriyle duyuran Reha mal varlığı yüksek olan, evli ve güçlü bir erkek olarak bilinir. Herkes tarafından yardımsever herkesin işlerine koşan ve dost olarak bilinen Reha aslında kariyeri ve kendi çıkarları için itibarını kullanmaktan asla çekinmez.adını siyaset ile duyuran ve bunun yanı sıra karanlık işlerin içinde olan İzzet, Amerika’dan yakın zaman da gelen genç bir bürokrat olarak bilinir. Hayatını çeşitli dallara adayan İzzet siyasetin içinde sinemayı koyarak iç içe götürmeye çalışıyor ve bunun başarısı sayesinde milli film yaptırmak için çeşitli işlerle uğraşır.En büyük zaafı kadınlar olan Hakan, Mine Cansu’nun kardeşi olarak bilinir. Ablasıyla evliliğini bitirmesine rağmen dostluğunu bitirmeyen Semih, Hakan’ın en büyük destekçisi olmaya da devam etmiştir. Çapkınlıklarıyla adını duyuran Hakan kadınlara olan ilgisi yüzünde Semih ile aralarında sorunlar olsa da asla dostluklarına zarar gelmemiştir.Semih ile beraber sinema sektörüne hayatlarını adamış olmaları ve 20 yılı aşkın süredir bu sektöre hayatını adamış birisi olan Mümtaz, gençliğinde Kosta Amca’nın zorlamasıyla Semih’i yanına almıştır. Bu sektörün dâhisi olduğundan hangi filmin ne kadar izlendiği, ne kadar kazanç sağladığı, hangi filmin izleyicilerle buluştuğunu Mümtaz Bolat’dan bilinir.Hayatında en büyük varlığı çocuğu Tülin olan ve zorlu şartlarda evladını tek başına büyüten koca yürekli bir kadın olan Adviye, kızının Yeşilçam’a girmesini ve başarılarına ortak olmasını kızı kadar çok istemektedir. Hayatında en büyük sorunu olarak bilinen alkolü ve gece hayatı yüzünden kızıyla beraber hayatlarına güvenilir insanlar sokmaya çalışıyor. Yolunu birçok kez Yeşilçam’da kaybeden Adviye Hanım kızının bu yönlü olmaması için elinden geleni yapmaya başlamıştır.