İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Blu TV’de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisi merak edilmeye başladı. Blu TV seyircilerinin Yeşilçam dizisinde kimlerin rol alacağını ve konusu hakkında araştırmalara başladı. Merakla beklenen dizinin yayınlanma tarihi 22 Nisan olarak belirtilmesi halinde izleyicilerin gözleri diziye yöneldi. Blu TV seyircilerinin merakla beklediği Yeşilçam dizisi hakkında merak edilen her şey haberimizde

22 Nisan 2021 Perşembe 01:27
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Takip Et:

Blu TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Yeşilçam’da kimler rol alıyor?

Blu Tv izleyicilerinin merakla beklediği Yeşilçam dizisi bugün ilk bölümü ile ekranlarda.

Blu TV de yayınlanacak Yeşilçam dizisinin başrolünde kimin yer alacağı beklenirken Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci olduğu gösterildi. Başrollerin yanı sıra yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı, senaryosunu Levent Cantek ile Volkan Sümbül’ün kaleme aldığı dizi merakla bekleniyor.

Semih Ateş(Çağatay Ulusoy):

Hayatını filmlere adayan tam anlamıyla sinema aşığı olan Semih Ateş, hikayeler olmadan hayatına devam edemeyeceğini düşünen sinemayı hayatının gözdesi yapan, ‘’Film çekemezsem ölürüm ben!’’ anlayışına bürünmüş hırslı ve genç birisi. Ateş’in tek amacı ise batan şirketini tekrardan eski gücüne kavuşmasını sağlamak ve bunu film ile destekleyerek yapmak. Yeşilçam’da tamamıyla kaybettiği benliğini, itibarını ve terk edilme duygusunu yaşadığı Yeşilçam’ın gözde oyuncusu eski evliliğinde ki karısı Mine Cansu’yla tekrardan sevgiyi yaşayabilmek.

Tülin Saygı (Afra Saraçoğlu):

Güzelliği ile konuşulan Hakan’ın tesadüfen karşılaştığı ve yıldız ışığı olduğuna inandığı bir kız, Semih ile görüştürmesiyle Tülin hiç beklemediği anda oyunculuk hayatına giriş yapar. Tülin, Yeşilçam’a güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile gündeme gelmek ve değerli sanatçı olmak için kapısını çalıyor. Tülin, ilk gördüğünden beri Semih’ten hoşlanmaya başlamasıyla güzelliği, zekası, ve sözlerinin açıklığıyla Semih’i ve etrafındaki birçok erkeği kendisine hayran bırakmayı başardı.

Mine Cansu (Selin Şekerci):

Kendisini Yeşilçam’ın en gözde oyuncusu Semih ile tanıtan Mine Cansu gün geçtikçe yaş almaya ve adının varlığını yitirmeye devam ediyor. Mine hayatı boyunca kendi başına çalışmalarıyla bütün zorluklara rağmen yükseldiği kariyerinden vazgeçmeye hiç niyetli değildir. Mine, Yeşilçam da adını duyurabilmek ve kendisini unutturmamak için her şeyi yapmaya hazır şekilde bekliyor. Fakat Semih’e olan ilgisi devam etse de asla adlarının tekrar yan yana duyurulmayacağını biliyordu.

Reha Esmer (Yetkin Dikinciler):

Adını prodüktörleriyle duyuran Reha mal varlığı yüksek olan, evli ve güçlü bir erkek olarak bilinir. Herkes tarafından yardımsever herkesin işlerine koşan ve dost olarak bilinen Reha aslında kariyeri ve kendi çıkarları için itibarını kullanmaktan asla çekinmez.

İzzet Orkan (Özgür Çevik):

  adını siyaset ile duyuran ve bunun yanı sıra karanlık işlerin içinde olan İzzet, Amerika’dan yakın zaman da gelen genç bir bürokrat olarak bilinir. Hayatını çeşitli dallara adayan İzzet siyasetin içinde sinemayı koyarak iç içe götürmeye çalışıyor ve bunun başarısı sayesinde milli film yaptırmak için çeşitli işlerle uğraşır.

Hakan İncekara (Boran Akkaş):

En büyük zaafı kadınlar olan Hakan, Mine Cansu’nun kardeşi olarak bilinir. Ablasıyla evliliğini bitirmesine rağmen dostluğunu bitirmeyen Semih, Hakan’ın en büyük destekçisi olmaya da devam etmiştir. Çapkınlıklarıyla adını duyuran Hakan kadınlara olan ilgisi yüzünde Semih ile aralarında sorunlar olsa da asla dostluklarına zarar gelmemiştir.

Mümtaz Bolat (Altan Erkekli):

Semih ile beraber sinema sektörüne hayatlarını adamış olmaları ve 20 yılı aşkın süredir bu sektöre hayatını adamış birisi olan Mümtaz, gençliğinde Kosta Amca’nın zorlamasıyla Semih’i yanına almıştır. Bu sektörün dâhisi olduğundan hangi filmin ne kadar izlendiği, ne kadar kazanç sağladığı, hangi filmin izleyicilerle buluştuğunu Mümtaz Bolat’dan bilinir.

Adviye Saygı (Nilüfer Açıkalın):

Hayatında en büyük varlığı çocuğu Tülin olan ve zorlu şartlarda evladını tek başına büyüten koca yürekli bir kadın olan Adviye, kızının Yeşilçam’a girmesini ve başarılarına ortak olmasını kızı kadar çok istemektedir. Hayatında en büyük sorunu olarak bilinen alkolü ve gece hayatı yüzünden kızıyla beraber hayatlarına güvenilir insanlar sokmaya çalışıyor. Yolunu birçok kez Yeşilçam’da kaybeden Adviye Hanım kızının bu yönlü olmaması için elinden geleni yapmaya başlamıştır.



Son Güncelleme: 22.04.2021 01:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Blu TVYeşilçamçağatay Ulusoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Show TV Alev Alev ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? Alev Alev final bölümü tarihi belli oldu!
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Kuruluş Osman 55. Bölüm ATV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Popüler Haberler

Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Yedek subay alımları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2021 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2021 sosyal medya yasası detayları
Gri pasaport nedir, kimlere verilir? Hizmet pasaportu başvurusu nasıl yapılır?
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2021 devlet konut alım desteği
3003 özel şart nedir, ne demektir?
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Cemre Demircan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
23 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Nisan Cuma at yarışı programı
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.