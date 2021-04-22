Yeşilçam dizisi oyuncuları kim, hangi rolde kim oynuyor? Blu TV Yeşilçam dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy ekranlara yeniden dönüyor. Bir dönem dizisi olan Yeşilçam’da kendini göstermeye hazırlanan ünlü oyuncu Blue TV’de yayınlanacak olan dizide 1960’larda yaşayan sıfırdan başarıya ulaşan genç bir prodüktörü canlandıracak. 1960’da Türkiye’de fırtınalar estiren Yeşilçam filmlerinin arka planına ışık tutacak olan dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Dizide Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Afra Saraçoğlu, Selin şekerci, Yetkin Dikiciler, Özgür Çevik, Bora Akkaş yer alırken Türkiye sınamasının önemli islimleri olan Altan Erkekli ve Nilüfer Açıkalın da yer alıyor. Efsane kadrosu ile dikkatleri çeken dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı, senaryosunu Levent Cantek ile Volkan Sümbül’ün yazdığı dizi, 22 Nisan’da izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Semih Ateş (Çağatay Ulusoy)

Semih Ateş sinemaya gönül vermiş tüm hayatını sinema odaklı düşünen genç ve hırslı bir prodüktördür. Batan şirketini yeniden kurmaya çalışmakta ve kendisini terk eden Yeşilçam oyuncusu eski eşi Mine Cansu’yu tekrar kazanmak istemektedir.

Tülin Saygı (Afra Saraçoğlu)

Tülin Saygı, Yeşilçam dünyasına yeni adım atan genç ve güzel bir oyuncudur. Semih Ateş de dâhil etrafındaki herkesi ışığı ve güzelliği ile etkileyen karakterimiz sadece güzelliği ile değil başarısı ile bir yerlere gelip gerçek bir sanatçı olmak istemektedir.

Mine Cansu (Selin Şekerci)

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emih Ateşin eski eşi olan Mine Cansu bir zamanlar Yeşilçam’da fırtınalar estiren kariyerini bırakmaya hiç niyetli olmayan oyuncudur ve bunu için her şeyi yapmaya hazırdır.

Reha Esmer (Yetkin Dikinciler)

Yeşilçam’da güçlü, zengin ve evli bir adamı olan Reha Esmer ünlü bir prodüktördür. Kendine rakip gördüğünü piyasadan silmek için parasını ve gücünü kullanmaktan çekinmez.

İzzet Orkan (Özgür Çevik)

Amerika’dan yeni gelen genç bir bürokrat ve siyasetçiyi olan İzzet Orkan Türkiye’de milli bir filim yaptırmaya çalışır. Bunun yanı sıra Karanlık gizemli hayatı olan İzzet Orkan geleceğin başbakanı olarak görülmektedir.

Hakan İncekara (Bora Akkaş)

Mine Cansu’nun erkek kardeşi olan Hakan aynı zamanda Semih’in en yakın dostudur. Ablasıyla boşanmış olmalarına rağmen Semih ile ilişkisi hiç kesilmemiş ve onun en büyük destekçisi olmuştur.

Mümtaz Bolat (Altan Erkekli)

Mümtaz Bolat, Semih’in yanında olan ve ona yol gösteren 20 yıllık Yeşilçam sinema emekçisidir. Semih gençken onu yanına alır ve bildiği her şeyi ona öğretip yol göstericisi olur.

Adviye Saygı (Nilüfer Açıkalın)

Tülin Saygı’nın annesi olan Adviye Hanım kızının sinema hayatında başarılı olmasını ister ve her adımında yanında olarak en büyük destekçisi olur. Fakat Adviye Hanım’ın vazgeçemediği alkol problemi vardır.