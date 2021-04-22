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Yeşilçam dizisi nereden, nasıl izlenir? Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak?

BluTV platformunda yayın hayatına başlayan Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yeşilçam dizisi nereden, nasıl izlenir ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:43
Yeşilçam dizisi nereden, nasıl izlenir? Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak?
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Dijital dizi ve film platformu BluTv’nin yeni dizisi Yeşilçam, izleyici ile nihayet buluşuyor. Fragmanlarıyla büyük ilgi gören dizi bugün itibariyle platformda yerini aldı.

Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak?

BluTv’nin orijinal yapımı Yeşilçam dizisi 22 Nisan Perşembe gününden itibaren platformda yayınlanmaya başlayacak.

Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu

Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yeşilçam dizisi nasıl izlenir?

Yeşilçam dizisini izlemek için öncelikle BluTv aboneliğinizin bulunması gerekir. Aboneliğiniz bulunuyorsa bilgisayarınızdan BluTv adresine girebilir ya da cep telefonu, tablet ve televizyonunuza BluTV uygulamasını yükleyerek intenet bağlantısı olan her yerde BluTV’nin tadını çıkarabilirsiniz.

BluTV’nin 2021 yılında aylık ücreti 24.99 TL’dir. Yıllık paket ise yalnızca aylık 9.90 TL.




Son Güncelleme: 22.04.2021 15:43
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YeşilçamBlutv
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