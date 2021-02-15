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Yeşilçam dizisi ne zaman, ve hangi kanalda başlayacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları

Dijital platformlarda seyircisiyle buluşacak olan yeni dizi merakla beklenmektedir. Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor? Dizinin kadrosunda yer alan isimler kimler? Dizinin çekimlerine kısa bir süre önce başlanmıştır. Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:36
Yeşilçam dizisi ne zaman, ve hangi kanalda başlayacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları
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Yeni dizi Yeşilçam hakkında detaylar merak edilmektedir.

Dizinin yönetmeni Çağan Irmak’tır. Senaryoyu Volkan Sümbül ve Levent Cantek kaleme almaktadır.

Dizinin başlama tarihi

Dizinin çekimlerine başlandı. Fragmanı yayınlanan dizinin yayın tarihi hakkında açıklama bulunmamaktadır.

Oyuncu kadrosu

Başrolde Çağatay Ulusoy bulunmaktadır. Ulusoy, değer verdiği şeyleri kaybetmiş ve Yeşilçam’da küllerinden doğan Semih Ateş’i canlandırmaktadır.

Kadroda Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci de olacaktır. Saraçoğlu, Tülin Saygı’ya, Şekerci ise Mine Cansu’ya hayat verecektir.

Dizide Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri, Bora Akkaş yer almaktadır.

Yapım Easten Sunrise tarafından üstlenmektedir.

Dizi konusu

1960 döneminde hayatını devam ettirmeye çalışan bir sinemacının hayat hikayesi anlatılmaktadır. Dizinin tam ismi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı olacaktır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:36
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YeşilçamYeni Dizi
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