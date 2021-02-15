Yeşilçam dizisi ne zaman, ve hangi kanalda başlayacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları

Yeni dizi Yeşilçam hakkında detaylar merak edilmektedir.

Dizinin yönetmeni Çağan Irmak’tır. Senaryoyu Volkan Sümbül ve Levent Cantek kaleme almaktadır.

Dizinin başlama tarihi

Dizinin çekimlerine başlandı. Fragmanı yayınlanan dizinin yayın tarihi hakkında açıklama bulunmamaktadır.

Oyuncu kadrosu

Başrolde Çağatay Ulusoy bulunmaktadır. Ulusoy, değer verdiği şeyleri kaybetmiş ve Yeşilçam’da küllerinden doğan Semih Ateş’i canlandırmaktadır.

Kadroda Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci de olacaktır. Saraçoğlu, Tülin Saygı’ya, Şekerci ise Mine Cansu’ya hayat verecektir.

Dizide Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri, Bora Akkaş yer almaktadır.

Yapım Easten Sunrise tarafından üstlenmektedir.

Dizi konusu

1960 döneminde hayatını devam ettirmeye çalışan bir sinemacının hayat hikayesi anlatılmaktadır. Dizinin tam ismi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı olacaktır.