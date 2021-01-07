İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Yeşilçam dizisi Mine karakteri Selin Şekerci kimdir?

Yeşilçam, 1960’lı senelerdeki Yeşilçam’ı anlatıyor. Dizinin oyuncularından Selin Şekerci hakkında detaylar...

07 Ocak 2021 Perşembe 21:22
Yeşilçam dizisi Mine karakteri Selin Şekerci kimdir?
Takip Et:

Blu Tv’nin yeni dizilerinden biri olan Yeşilçam dizisinin yönetmen koltuğunda Çağan Iırmak ve başrollerinde Çağatay Ulusoy,Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci isimlerinin paylaştığı dizi Yeşilçam, 1960’lı senelerdeki Yeşilçam’ı anlatıyor. Dizinin oyuncularından Selin Şekerci hakkında detaylar...

Yeşilçam Mine kimdir?

Yeşilçam dizisi Mine karakterini canlandıracak oyuncu Selin Şekerçi olacak. Peki Selin Şekerci kimdir?

Selin Şekerci kimdir?

1 haziran 1989’da İzmir’de doğdu. İlköğrenimini İzmir’de tamamlayıp İzmir Devlet Tiyatrosunda ve özeli tiyatrolarda yer almıştır. İstanbul’ a geldikten sonra oyunculuk için adımını atmıştır. 2007 Kavak yelleri dizisinde Feyza karakteri ile ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır. Daha sonra Melekler Korusun, Leyla İle Mecnun, İzmir Çetesi gibi dizilerde rol almıştır. En son oyunculuk yaptığı Çatı Katı Aşk dizisinde Şirin karakteri olmuştur.

Selin Şekerçi yer aldığı yapımla

r

2020 – Çatı Katı Aşk (Şirin)

2018 – 2019 – Kızım (Asu)

2017 – Siyah Beyaz Aşk

2017 – Çoban Yıldızı (Zühre)

2015 – 2016 – Acı Aşk (Sude)

2014 – 2015 – Kaçak Gelinler (Şebnem)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Irmak)

2011 – İzmir Çetesi (Mira)

2011 – 2012 – Leyla ile Mecnun (Şekerpare)

2009 – 2010 – Melekler Korusun (Özgür)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Feyza)

Selin Şekerci resmi instagram hesabı adresi : @selinsekerci

Selin Şekerci ilişkisi var mı?

Evli olmayan güzel oyuncu Caner Cindorukla 2009’a kadar bir birliktelik yaşamıştır. Şimdilerde ise yönetmen  Murat Can Oğuz iledir.



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YeşilçamDiziMineSelin şekerci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Şu zamana kadar en çok izlenilen 5 orijinal Netflix dizisi
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor

Popüler Haberler

Moldova’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Yeşilçam dizisi Mine karakteri Selin Şekerci kimdir?
ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır? 2021 ÇYDD burs başvurusu ne zaman
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler? Diziden ayrılacak isimler
Kırmızı Kamyon dizisi Sümeyye Aydoğan kimdir?
Yeşilçam dizisi Afra Saraçaoğlu kimdir?
Kırmızı Oda yayın tarihi değişti mi?
Bankalarda EFT ve Havale yapma saatleri kaldırıldı mı?
Selin Kahraman kimdir? Yeşilçam Aysel hakkında merak edilenler
İnfaz koruma memuru kime bağlıdır? Nasıl infaz koruma memuru olunur?
Kamu personelinin kurumlar arası geçici görevlendirilmesi nasıl yapılıyor?
Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Dizi konusu nedir?
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler
Exxen Rol Kesen programı sunucuları kimdir?
Bekçilik için boy ve kilo şartları
Exxen'de Cadde Cadde İstanbul programının sunuculuğu yapan Cem Fakir kimdir? Kaç yaşındadır?
Stiller Konuşsun sunucuları Burcu Esmersoy ve Raşit Bağzıbağlı hakkında bilgiler
Bağkur prim ödemeleri yükseldi mi? 2021 Bağkur prim ödemeleri ne kadar?
“Bir Zamanlar Çukurova” Behice diziden mi ayrıldı? Esra Dermancıoğlu yeni bölümde neden yok?
Tozkoparan İskender dizisi Rüya öğretmen kimdir? Sera Tokdemir kimdir?
Exxen Stalk Show programında sunuculuk yapan Tik Tok fenomenleri Zeybik ve Selinay Yalçın kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.