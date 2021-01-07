Yeşilçam dizisi Mine karakteri Selin Şekerci kimdir?

Blu Tv’nin yeni dizilerinden biri olan Yeşilçam dizisinin yönetmen koltuğunda Çağan Iırmak ve başrollerinde Çağatay Ulusoy,Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci isimlerinin paylaştığı dizi Yeşilçam, 1960’lı senelerdeki Yeşilçam’ı anlatıyor. Dizinin oyuncularından Selin Şekerci hakkında detaylar...

Yeşilçam Mine kimdir?

Yeşilçam dizisi Mine karakterini canlandıracak oyuncu Selin Şekerçi olacak. Peki Selin Şekerci kimdir?

Selin Şekerci kimdir?

1 haziran 1989’da İzmir’de doğdu. İlköğrenimini İzmir’de tamamlayıp İzmir Devlet Tiyatrosunda ve özeli tiyatrolarda yer almıştır. İstanbul’ a geldikten sonra oyunculuk için adımını atmıştır. 2007 Kavak yelleri dizisinde Feyza karakteri ile ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır. Daha sonra Melekler Korusun, Leyla İle Mecnun, İzmir Çetesi gibi dizilerde rol almıştır. En son oyunculuk yaptığı Çatı Katı Aşk dizisinde Şirin karakteri olmuştur.

Selin Şekerçi yer aldığı yapımla

2020 – Çatı Katı Aşk (Şirin)

2018 – 2019 – Kızım (Asu)

2017 – Siyah Beyaz Aşk

2017 – Çoban Yıldızı (Zühre)

2015 – 2016 – Acı Aşk (Sude)

2014 – 2015 – Kaçak Gelinler (Şebnem)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Irmak)

2011 – İzmir Çetesi (Mira)

2011 – 2012 – Leyla ile Mecnun (Şekerpare)

2009 – 2010 – Melekler Korusun (Özgür)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Feyza)

Selin Şekerci resmi instagram hesabı adresi : @selinsekerci

Selin Şekerci ilişkisi var mı?

Evli olmayan güzel oyuncu Caner Cindorukla 2009’a kadar bir birliktelik yaşamıştır. Şimdilerde ise yönetmen Murat Can Oğuz iledir.

