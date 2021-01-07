Yeşilçam dizisi Afra Saraçaoğlu kimdir?

Yakında Blu Tv’de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisi başrol karakterlerini Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçaoğlu ikilisi canlandıracak. Afra Saraçaoğlu Tülin adlı karakteri canlandıracak. İşte detaylar...

Yeşilça dizisi Tülin Kimdir?

Dizi 1960’lı zamanlardaki Yeşilçam’ın doğuş hikayesini konu edinecek. Yeşilçam dizisi Tülin karakteri ise kadın başrollerden biri. Tülin karakter hakkında henüz net bir bilgi yoktur.

Afra Saraçaoğlu kimdir?

2 Aralık 1997^de İstanbul’da doğdu. 1.70 boyu ve 48 kg kilosu vardır. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde okumaya devam etmektedir şuanda da. 2016’da İkinci şans filminde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamıştır. 2018’de 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülüne sahip olmuştur.

Afra Saraçoğlu yer aldığı diziler

2021 – Yeşilçam (Tülin)

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran)

Afra Saraçoğlu resmi instagram hesabı adresi : @afrasaracoglu

Afra Saraçoğlu ilişkisi var mı?

Afra Saraçoğlu’nun oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi vardır.