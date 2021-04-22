Başrollerde Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Yeşilçam dizisi 22 Nisan 2021 Perşembe akşamı birinci bölümüyle BluTV’de seyirci karşısına çıkacak. Dizi, 1960’lı yıllarda altın çağına giren Yeşilçam’da bir yapımcının mücadelesini anlatıyor.

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybeden fakat tekrardan kazanmaya çalışan sinema yapımcısı Semih Ateş’i canlandırıyor. Afra Saraçoğlu ise sanatçı olmak için Yeşilçam’ın kapısına gelen güzel Tülin Saygı’yı oynarken, Selin Şekerci de Yeşilçam’ın önde gelen yıldızlarından Mine Cansu’yu canlandırmaktadır.

Yeşilçam 1.bölüm BluTV ücretsiz nasıl izlenir?

Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde ücretsiz yayın kampanyası yapan BluTV’nin, bu hafta da aynı kampanyayı devam ettirmesi bekleniyor.

Yeşilçam dizisinin birinci bölümünü ücretsiz olarak BluTV’den izlemek için şu adımlar takip edilmelidir;

-BluTV ana sayfasına girip üst kısımda bulunan “Ücretsiz İzle” seçeneğine tıklayıp kayıt yapın.

-Karşısına çıkan sayfada isim-soy isim, e-posta gibi istenen bilgileri doldurup “Kayıt Ol” seçeneğine tıklayın.

-Ardından karşınıza çıkan pencerede hiiç bir şey yapmadan “Devam Et” kısmına tıklayın.

-Sonrasında ise kupon kodu istenen alana ‘blutvizliyorum’ yazarak “Onayla” seçeneğine tıklayarak aktif edin.