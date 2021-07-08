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Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu nedir? Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ve oyuncuları

Marvel sinematik evrenin en sevilen filmlerinden Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film severler Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu ve oyuncuları kim merak ediyor. Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminde Robert Downey Jr, Chris Hemsworth gibi isimler yer alıyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:13
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu nedir? Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ve oyuncuları
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Marvel sinematik evreni tarafından hazırlanarak sinema perdesine aktarılan Yenilmezler serisinin ikincisi Sonsuzluk Savaşı filmi televizyon ekranlarına geliyor. Marvel’in yarattığı tüm süper kahramanların yer aldığı film yayınlandığı dönem milyonlarca izlenme rakamlarına ulaşmıştı.

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu

Dünya bugüne kadar ki en büyük tehlikeye ile karşı karşıyadır. Yenilmezler bu tehlikeye karşı yeniden bir araya gelip mücadele vermektedir. Kaptan Amerika ve Iron Man arasında yaşanan olayların ardından kahramanlar bölünür ve büyük tehlikeye karşı hazırlıksızdır. Sınırsız güç kaynağı olan taşların peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehlikedir. Thanos karşı tüm kahramanlar aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp savaşmaya başlayacaktır. Ancak bu savaş Yenilmezler’in bugüne kadar ki en zorlu mücadelesi olacaktır.

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı oyuncuları

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans


Son Güncelleme: 08.07.2021 11:13
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Anahtar Kelimeler:
Yenilmezler: Sonsuzluk SavaşıMarvelThanos
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