Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu nedir? Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ve oyuncuları

Marvel sinematik evreni tarafından hazırlanarak sinema perdesine aktarılan Yenilmezler serisinin ikincisi Sonsuzluk Savaşı filmi televizyon ekranlarına geliyor. Marvel’in yarattığı tüm süper kahramanların yer aldığı film yayınlandığı dönem milyonlarca izlenme rakamlarına ulaşmıştı.

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı konusu

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı oyuncuları

Dünya bugüne kadar ki en büyük tehlikeye ile karşı karşıyadır. Yenilmezler bu tehlikeye karşı yeniden bir araya gelip mücadele vermektedir. Kaptan Amerika ve Iron Man arasında yaşanan olayların ardından kahramanlar bölünür ve büyük tehlikeye karşı hazırlıksızdır. Sınırsız güç kaynağı olan taşların peşine düşen, dünyanın gördüğü en büyük tehlikedir. Thanos karşı tüm kahramanlar aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp savaşmaya başlayacaktır. Ancak bu savaş Yenilmezler’in bugüne kadar ki en zorlu mücadelesi olacaktır.

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans