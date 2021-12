Yeni Zombi Dizisi, S.O.Z: Soldados o Zombies'in Konusu ve Yorumu

S.O.Z: Soldados o Zombies inceleme yazısında kesinlikle spoiler bulunmamaktadır.

Gelecek yıllarda bol miktarda zombi türleriyle karşılaşacağız gibi duruyor. Seneler önce The Walking Dead ile başlayan zombi serüvenine ilerleyen zamanlarda ise çeşitli uyarlamalarla devam ettik. Black Summer ya da To The Lake gibi yapımlar ile. Bu yapımlar ise şimdilerde yerini bir başka diziye bırakıyor. Nihayetinde izlemesi keyif veren iyi-kötü fark etmeksizin vakit geçirmemize sebep olan içerikler ortaya çıkıyor.

Birkaç gün önce Amazon Prime Video’da yayınlanan Meksika yapımı S.O.Z: Soldados o Zombies dizisi de bunlardan birisi. Diziye şöyle bir bakınca göze çarpan birtakım eksiklikler görülüyor. Ayrıca pek de iyi bir anlatısı bulunmuyor. Geçmişe baktığımızda, onca zombi türü dolu içeriğe, bu dizide zombi türünün ne kadar yetersiz olduğunu görebiliriz. Geçmişte pek çok öncü olmasına rağmen tür adına daha iyi kapasitede bir şeyler beklerken görememek biraz hayal kırıklığı.

S.O.Z: Soldados o Zombies Dizi Yorumu

Pek de iyi bir anlatısı bulunmadığı kısmına değinmek gerekirse... Bunu bir önekle açıklamak daha kolay. Herkesin aklında yer edinen The Walking Dead ile başlayan tutku ve akıcılık, S.O.Z: Soldados o Zombies dizisiyle karşılık bulamamaktadır. Pek çok anlam verilemeyen alt metinler içermekte ve gelişemeyen bir kurguya sahiptir. Aynı zamanda kendine hayran bırakan bir karakter topluluğuna da sahip değil. En nihayetinde temposu ile akıcılık kazansa da yeterli seviyeye ulaşamamaktadır.

S.O.Z: Soldados o Zombies dizisini diğer yapımlardan ayrılmasını sağlayan tek bir kriteri bulunmaktadır. O da zombi sürüsü ile meşgul olan kartel çetesidir. Tüm bu serüven enfekte olmuş bir domuz sürüsü ile başlamaktadır. Domuz sürüsünün başlattığı bu akım ile Dünya gerçekten çekilmez bir hale ulaşmaktadır. Hikayenin merkezinde ise Alanso Marroquin yer almaktadır. Zombi istilası öncesinde Alanso’nun hapisten kaçmasını ve peşine polisleri takmasından sonra ise oğlu ile birlikte zombi sürüleriyle savaş verdiğini izleyeceğiz. Sonuç olarak akıcılık ve sürükleyicilik bir miktar karşılık bulsa da ortalama altı bir senaryo ve oyuncu kadrosu ortaya çıkmaktadır.

IMDb: 5,3

Yaratıcılığını Nicolas Entel ve Miguel Tejada Flores’in üstlendiği dizide görev alan diğer oyuncular: