İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Yeni Zombi Dizisi, S.O.Z: Soldados o Zombies'in Konusu ve Yorumu

Meksika yapımı, kıyamet sonrası korku temalı dizisi olan S.O.Z: Soldados o Zombies’in konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimizle sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında S.O.Z: Soldados o Zombies dizi konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı, kaç bölüm ve sezon gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtlarıyla karşılaşacaksınız.

27 Aralık 2021 Pazartesi 08:19
Yeni Zombi Dizisi, S.O.Z: Soldados o Zombies'in Konusu ve Yorumu
Takip Et:

S.O.Z: Soldados o Zombies inceleme yazısında kesinlikle spoiler bulunmamaktadır. 

Gelecek yıllarda bol miktarda zombi türleriyle karşılaşacağız gibi duruyor. Seneler önce The Walking Dead ile başlayan zombi serüvenine ilerleyen zamanlarda ise çeşitli uyarlamalarla devam ettik. Black Summer ya da To The Lake gibi yapımlar ile. Bu yapımlar ise şimdilerde yerini bir başka diziye bırakıyor. Nihayetinde izlemesi keyif veren iyi-kötü fark etmeksizin vakit geçirmemize sebep olan içerikler ortaya çıkıyor. 

Birkaç gün önce Amazon Prime Video’da yayınlanan Meksika yapımı S.O.Z: Soldados o Zombies dizisi de bunlardan birisi. Diziye şöyle bir bakınca göze çarpan birtakım eksiklikler görülüyor. Ayrıca pek de iyi bir anlatısı bulunmuyor. Geçmişe baktığımızda, onca zombi türü dolu içeriğe, bu dizide zombi türünün ne kadar yetersiz olduğunu görebiliriz. Geçmişte pek çok öncü olmasına rağmen tür adına daha iyi kapasitede bir şeyler beklerken görememek biraz hayal kırıklığı.

S.O.Z: Soldados o Zombies Dizi Yorumu

Pek de iyi bir anlatısı bulunmadığı kısmına değinmek gerekirse... Bunu bir önekle açıklamak daha kolay. Herkesin aklında yer edinen The Walking Dead ile başlayan tutku ve akıcılık, S.O.Z: Soldados o Zombies dizisiyle karşılık bulamamaktadır. Pek çok anlam verilemeyen alt metinler içermekte ve gelişemeyen bir kurguya sahiptir. Aynı zamanda kendine hayran bırakan bir karakter topluluğuna da sahip değil. En nihayetinde temposu ile akıcılık kazansa da yeterli seviyeye ulaşamamaktadır.

S.O.Z: Soldados o Zombies dizisini diğer yapımlardan ayrılmasını sağlayan tek bir kriteri bulunmaktadır. O da zombi sürüsü ile meşgul olan kartel çetesidir. Tüm bu serüven enfekte olmuş bir domuz sürüsü ile başlamaktadır. Domuz sürüsünün başlattığı bu akım ile Dünya gerçekten çekilmez bir hale ulaşmaktadır. Hikayenin merkezinde ise Alanso Marroquin yer almaktadır. Zombi istilası öncesinde Alanso’nun hapisten kaçmasını ve peşine polisleri takmasından sonra ise oğlu ile birlikte zombi sürüleriyle savaş verdiğini izleyeceğiz. Sonuç olarak akıcılık ve sürükleyicilik bir miktar karşılık bulsa da ortalama altı bir senaryo ve oyuncu kadrosu ortaya çıkmaktadır.

IMDb: 5,3

Yaratıcılığını Nicolas Entel ve Miguel Tejada Flores’in üstlendiği dizide görev alan diğer oyuncular:

  • Sergio Peris-Mencheta – Alonso Marroquín
  • Horacio Garcia Rojas – Commandante Rafael Becerril
  • Toby Schmitz – Agustus Snowman
  • Adria Morales – Elisa Cruz
  • Fátima Molina – Lilia Acal Prado
  • Heinar Alquicira – Peque
  • Emilio Galvan – Chupon
  • Mariano Ratto – Muneco
  • Rodrigo Alcántara – Tigre
  • Alejandro Henández – El Gigante
  • William Isaac – Johnny
  • Aisha Cruz – Dani


Son Güncelleme: 27.12.2021 08:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AmazonAmazon Prime VideoS.O.Z. Soldados O ZombiesS.O.Z. Soldados O Zombies Dizi KonusuIMDb PuanıS.O.Z. Soldados O Zombies Dizi Yorumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The 2nd filminin konusu ve yorumu
The 2nd filminin konusu ve yorumu
Navarasa Dokuz Duygu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Navarasa Dokuz Duygu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?
Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?
Heels dizisinin konusu ne? Heels dizisinin oyuncuları kimler?
Heels dizisinin konusu ne? Heels dizisinin oyuncuları kimler?
KOSGEB'in girişimcilik kursuna nasıl başvuru yapılır?
KOSGEB'in girişimcilik kursuna nasıl başvuru yapılır?
Netflix The Defeated dizi konusu nedir?
Netflix The Defeated dizi konusu nedir?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Yeni Zombi Dizisi, S.O.Z: Soldados o Zombies'in Konusu ve Yorumu
E-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi alma işlemleri
2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri belli oldu mu?
2022 yılının kapıcı maaşları ne kadar olacak?
The 2nd filminin konusu ve yorumu
Zonguldak Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?
Halkbank'tan Ertelemeli 30 bin TL Kredi Müjdesi Geldi!
2021 yılı Kasım celbi askerlik yerleri nere? Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi ne zaman?
Show TV Akrep oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Post Mortem No One Dies in Skarnes dizisinin konusu nedir?
Kanal D ekranlarının yeni gözdesi Yargı dizisinin konusu nedir?
27 Aralık 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Aralık Pazartesi at yarışı programı
Kimliğini kaybeden kişilere ne kadar ceza veriliyor? Kimlik kaybetme cezası ne kadar?
E-Haciz nedir ?E-Haciz hangi borçlara gelmektedir ?E-Haciz kaldırma yolları nelerdir?
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
Kütahya Belediyesi'nin yardımına nasıl başvurulur?
Özel hastanelerde gecelik yatak ücretleri ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.