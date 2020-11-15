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Yeni yayınlanacak olan Game Of Thrones' un yeni dizisinden sürpriz isim! Sibel Kekilli

Yayınlanacak olan Game Of Thrones' un yeni dizisi, House of Dragon' un oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. 2022 senesinde yayınlanacak dizi Game of Thrones' dan 300 yıl öncelerine de değinecek. Yayınlanacak dizi için ise çoğu hayran Shea(Sibel Kekilli) görüp görmeyeceğimizi merak ediyor. İşte detaylar...

15 Kasım 2020 Pazar 21:23
Yeni yayınlanacak olan Game Of Thrones' un yeni dizisinden sürpriz isim! Sibel Kekilli
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George R. R Martin’ in kitaplarından uyarlanan ve bir çok izleyicinin gönlüne taht kuran Game of Thrones’ de bilindiği üzere Sibel Kekilli’ de rol almıştır. Kekilli’ den sonra ise aslen Kıbrıslı olan oyuncu Tamer Hassan’ da oyuncu kadrosuna giriş yapmıştı ve böylelikle dizide iki Türk oyuncu performans sergiledi.

 

Tamer Hassan

Aslen Kıbrıslı bir oyuncudur. Tamer Hassan aslen Londra’ da dünyaya gelmiştir. Kendisi 1, 90 boyundadır ve iki çocuğu bulunmaktadır; Belle ve Taşer Hassan.

 

Sibel Kekilli

Türk asıllı oyuncu 40 yaşının içindedir. Sibel Kekilli Almanya’ nın Heilbronn ilinde doğmuştur. Boyu 1,63 olan Kekilli 2004 senesinde 100 kişinin arasında en önemli 33’ üncü kişi seçilmiştir.

 

2022 Senesinde Yayınlanacak Yeni G.O.T Dizisi Konusu

Yeni yayınlanacak olan dizi, 2022 senesinde izleyicisi ile buluşması planlanıyor. Dizide anlatılacak olan ise “House Of The Dragon”. Dizi Game of Thrones’ dan yaklaşık olarak 300 sene öncesinde geçecek, ve ilk serisi 10 bölüm olacak. Dizide hikayesi geçecek olanlar ise; ormanın çocukları, ejderhalar ve ak gezenler olacak, hikayelerini detaylı bir şekilde görebileceğiz.

 

2022 Senesinde Yayınlanacak Olan G.O.T Dizisinde Kekilli’de olacak mı

Bilindiği gibi Kekilli Game Of Thrones dizisine 3’üncü sezonunda katılmıştı ve dizide Shae adlı karakteri canlandırdı. 2011-2014 dönemi boyunca Shae’ yi oynayan Sibel Kekili olumlu yorumlarda aldı.


Dizide 4’ ünce sezon 2’ inci bölümünde eşi tarafından kovulmuştur. Eşi Tyrion Lannister ile ilişkisinin olduğunu fark eden babası ile ablası nedeni ile Shae’ yi kaleden yollama kararı aldı. Sonrasında gemiye bindirdikten sonra kaleden uzaklaştırmak istemiştir. Lakin Tyrion’ un babası ile Shae’ nin ilişkisi olduğunu öğrenince Shae’ yi boğarak öldürmüştür.

 

Lakin dizi 300 yıl öncesinde geçmektedir ve bu neden ile Sibel Kekilli' nin kadroda Shae karakteri ile yer alacağını düşünmemekteyiz.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 21:23
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