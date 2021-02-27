Yeni Superman filmi ne zaman vizyona girecek?

Efsanevi süper kahraman Superman geri dönüyor. Bir dönemin en çok sevilen filmleri arasında gösterilen Superman yeni bir filmle gösterime girecek. Superman hayranları bu müjdeli haberden sonra Superman ne zaman geri dönüyor sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.
Filmin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmasa da yeniden başlayacak olması hayranlarını heyecanlandırdı. HBO Max üzerinden izleyiciye sunulması konuşulan film, belki de bir dijital platform üzerinden izleyicilerle buluşacak. DC evrenine bağlı olacak olan filmin gişe hasılatının düşük olacağı konusunda şüpheler gerçekten büyük. Marvel filmleri genellikle gişede 1 milyar dolardan fazla gelir elde ederken DC filmleri bu miktarın çok fazla gerisinde kalıyor.