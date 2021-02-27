Yeni Superman filmi ne zaman vizyona girecek?

Efsanevi süper kahraman Superman geri dönüyor. Bir dönemin en çok sevilen filmleri arasında gösterilen Superman yeni bir filmle gösterime girecek. Superman hayranları bu müjdeli haberden sonra Superman ne zaman geri dönüyor sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

Man of Steel filminin piyasaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünen Superman yapımcılarından WanerMedia, Superman hayranlarına sevindirici haberi verdi. Buna göre Superman serisi yeniden başlıyor. DC sinematik evreninden bir parça olacak olan filmin senaryosunu Taneshi Coates yazacak. Kendisini Big Woods ve Wrong Answer filmlerinden de biliyoruz. Filmin yapımcılığını ise JJ. Abrams yapacak. Superman karakterini canlandıracak isimler arasında ise Micheal B. Jordan veisimleri geçiyor.

Filmin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmasa da yeniden başlayacak olması hayranlarını heyecanlandırdı. HBO Max üzerinden izleyiciye sunulması konuşulan film, belki de bir dijital platform üzerinden izleyicilerle buluşacak. DC evrenine bağlı olacak olan filmin gişe hasılatının düşük olacağı konusunda şüpheler gerçekten büyük. Marvel filmleri genellikle gişede 1 milyar dolardan fazla gelir elde ederken DC filmleri bu miktarın çok fazla gerisinde kalıyor.