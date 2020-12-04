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Yeni Sihirli Annem'de Eda karakterine kim hayat veriyor? Tara Mcmillan hakkında bilgiler

Exxen platformu üzerinden yayınlanmaya hazırlanan Sihirli Annem'in yeni versiyonu heyecanla bekleniyor. Dizide Eda karakterine hayat veren ve 2011 yılında aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yerine kimin rol alacağı ise merak konusu.

04 Aralık 2020 Cuma 18:18
Yeni Sihirli Annem'de Eda karakterine kim hayat veriyor? Tara Mcmillan hakkında bilgiler
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Acun Ilıcalı’ya ait olan ve yeni yılda izleyicilerle bulaşacak olan dijital dizi film izleme platformu Exxen’de yayınlanacak yapımlardan birisi de 2000’li yılların başında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu olacak. Dizinin yeni versiyonunda eski diziden herhangi bir oyuncu yer almazken yerine yeni oyuncular yer alacak.

2011 yılında hayatını kaybeden dizinin Eda’sı Defne Joy Foster’ın yerine kimin rol alacağı ise en merak edilen karakterlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Sihirli Annem’de Eda karakterini Defne Joy Foster’a oldukça benzeyen Tara McMillan canlandıracak.

Sihirli Annem Eda Kimdir?

Sihirli Annem dizisinde Eda, kendi gibi peri olan Betüş’ün kız kardeşi ve Dudu’nun kızıdır.

Tara McMillan Kimdir?

Dizide Eda karakterine hayat veren Tara Mcmillan, Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvar mezunudur. 2019 yılında mezun olan genç oyuncu bu zamana kadar tiyatro oyunlarında rol almıştır. Instagram hesabı @tramcmlln olan Mcmillan’ın ilk oyunculuk deneyimi ise Sihirli Annem olacaktır.



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:18
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Anahtar Kelimeler:
SihirliannemEda
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