Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!

Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar sonrasında Sihirli Annem dizisinin Exxen platformunda yayınlanacağı belirtilmişti. Ciddi bir izleyici ve hayran kitlesi olan Sihirli Annem ile yapılan açıklamalar sonrasında dizinin ne zaman başlayacağı ve oyuncularının kim olacağı da araştırılmaya başlandı.

Yeni Sihirli Annem’in oyuncu kadrosunda Emre Altuğ ve Nergis Kumbasar’ın olacağı kesinleşirken diğer oyuncularda araştırılmaya başlandı.

Sihirli Annem yeni sezonda ekranlarda

2003 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir ilgi ile takip edilen Sihirli Annem dizisi tekrar yayın hayatına başlıyor. Dizinin konusu aynı olurken oyuncularda ki değişiklikler dikkat çekerken oyuncuları açıklanan Sihirli Annem’in oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Betüş adında ki perinin eşi vefat ettikten sonra 2 çocuğu ile kalan Sadık ile evlenmesi sonrasında gelişen olayların anlatıldığı Sihirli Annem dizisinin tekrar ekranlara dönecek olması pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Yeni sezon afişlerinin de paylaşıldığı dizide ki oyuncular ise merak edilmeye başlandı.

Sihirli Annem ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?

17 yıllık aradan sonra tekrar başlayacağı belirtilen ve oyuncuları kesinleşen Sihirli Annem dizisinin 2021’in başında yayınlanacağı açıklandı. Televizyonda yayınlanmayacak olan Sihirli Annem dizisinin Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunda izleyici ile buluşacağı belirtildi.

Sihirli Annem oyuncu kadrosu

Emre Altuğ’un Sadık karakterine hayat vereceği açıklanırken Betüş peri rolünü Açelya Topaloğlu canlandıracak. Diğer oyuncular ise; Dudu peri rolünde Nergis Kumbasar, Perihan rolünde ise Lale Başar’ın olacağı belirtildi.