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Yeni sezona bomba gibi giren Çukur'un yeni bölüm fragmanı çıktı!

Merakla beklenen dizi Çukur yeni sezon ilk bölümü ile izleyicileri kendine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından tam not alan diziye Barış Arduç dahil olurken, dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:40
Yeni sezona bomba gibi giren Çukur'un yeni bölüm fragmanı çıktı!
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Yeni sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur dizisinin yeni sezon ilk bölümü yayınlandı. Milyonları ekran başına kilitleyen efsane dizinin yeni sezonunda birçok ünlü isim yer alıyor. Yeni sezon ilk bölümüne Sabahat Akkiraz’ın konuk olduğu Çukur’da Barış Arduç da boy gösterecek.

Her pazartesi yayınlanacak olan yeni bölümleri ile izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizide yeni sezonda Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakterine hayat verecek. İlk bölümde Vartolu hapisten çıkarken, dizisinin son sahnesinde Cumali Yamaç’ı vurdu. Dizinin yeni bölümüne ait fragman ise yayınlandı.

Vartolu hapisten çıktı!


Geçtiğimi sezon hapse giren Vartolu, yeni sezon ilk bölümüyle birlikte özgürlüğüne tekrar kavuştu. Hapisten çıkan Vartolu’yu Yamaç ve Çukur’daki gençler savul zuna eşliğinde karşıladı. Bu anlar izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet kozlarını paylaştı!

Arık, Yamaç’ın koruduğu Emir’i tuzağa düşürerek öldürdü. Bu durum Yamaç’ı çileden çıkardı. Bu duruma sinirlenen Yamaç, Arık’ın yanına giderek onunla kozlarını paylaştı. İkilinin dövüştüğü sahneler izleyicinin nefesini kesti.

 




Son Güncelleme: 10.09.2020 19:40
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurYeni Sezon
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