Yeni platform ’da Kurtlar Vadisi dizisi mi yer alacak?

Exxen; Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital yayın platformudur. 1 Ocak 2021 itibari ile yayın hayatına başlayacaktır. Televizyon hayatında oldukça başarılı olan yeni platformlarla karşımıza çıkan Televizyoncu Acun Ilıcalı aldığı yayın sayesinde Türk halkının sevdiği dizileri geri getirme planında.



İlk başlarda Sihirli Annem için konuşulan platform şimdi ise 2016 senesinde beklenmedik final yapan ve izleyicilerine veda edendizisidir. Henüz gerekli açıklamaların yapılmaması daha da merak edilmesine sebep olmakta. Acun Ilıcanın Kurtlar Vadisi dizisinin akla ilk gelen oyuncusu Necati Şaşmaz ile görüştükleri iddiası ise söylentileri doğrular nitelikte. 2007 yılından 2016 yılına kadar kesintisiz yayın hayatına devam eden meşhur dizi Acun Ilıca’nın almış olduğu dijital yayın platform sayesinde tekrar can bulacak mı? İzleyici kitlesi merakla beklemekte.