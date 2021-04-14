Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu, oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!

Beyaz perdenin ardından şimdi de televizyonlarda yayınlanacak olan Yeni Nesli Ajan XXX 3 filmi izleyici ile buluşacak. Haberimizde filmin konusunu anlatacağız.

Filmin konusu

Film, ajan-gerilim türündeki serinin üçüncüsüdür. Filmde hükümet ajanı iken ekstrem sporcu olan Xander Cage, kendisine verdiği sürgünden çıkıyor. Cage, Pandora’nın kutusu olarak bilinen, kötü ve önüne geçilemez bir silahı ele geçirmek için ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibi ile karşı karşıya geliyor. Xander, heyecan arayışı içinde olan ve destekçilerin olduğu yeni bir grup kurar. Xander, olayların içinde kendini dünya devletlerinin en üst seviyesindeki gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül komplonun tuzağına düşer.

2017 yapımı olan filmin başrolü başarılı oyuncu Vin Diesel’dir. Filmin yönetmeni ise D.J Caruso’dur. Oyuncu kadrosunda ise Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu gibi isimler yer alıyor.