Yeni Nesil Ajan 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2005 yılında beyaz perdede yayınlanan aksiyon türündeki Yeni Nesil Ajan 2 filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem büyük bir başarı elde eden filmin başrolünde ise başarılı oyuncu Samuel Jackson ile Sunny Mabrey rol alıyor.

Yeni Nesil Ajan 2 filmi konusu

Yeni Nesil Ajan 2 filmi oyuncu kadrosu

Ulusal güvenlikten sorumlu olan ajan Ağustosus Gibbons, bugüne kadar ülkenin başına gelebilecek çok sayıda tehlikeyi alt etmeyi başardı. Ancak ajanımızı artık çok daha büyük bir tehlike bekliyor. Bir grup terörist Amerikan ordusu ile kurduğu bağlantıyla ülkede yasa dışı işler yapıyor. Gibbons ve güvenlik sekreteri Deckert, bu grubunun Amerikan başkanını kaçırarak öldürmek için gizli bir askeri üsse götürdüğünü öğrenir. Başkanı kurtarmak için yeni nesil ajan programı XXX mezunu ajan Darius Stone Washington’a gelir. Darius Amerikan başkanını kurtarmak adına her şeyi yapacaktır.

Yeni Nesil Ajan 2 filminin başrollerinde Samuel Jackson ve Ice Cube yer alıyor. İkiliye filmde Willem Dafoe, Scott Speedman, Peter Strauss, Michael Roof ve Nona Gaye gibi sevilen isimler eşlik ediyor.