Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!

Gözde Akpınar tarafından özgürlük platformu olarak açıklanan ve 2021 senesinin başından itibaren yayınlarını başlayacak olan Gain dijital medya platformuyla alakalı araştırmalar devam ediyor. Kapsamında 2021 senesi içinde 10’dan fazla yapımın izleyicilerle buluşturulacağı aktarılan Gain’de hangi dizilerin yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak yapılan açıklamalarda ilk dizi olarak “10 Bin Adım” dizisinin izleneceği belirtilmişti. İkinci dizi olarak ise “Terapist” isimli dizinin yer alacağı bildirilmişti.
10 Bin Adım dizisi
Terapist
Terapist dizisinin oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Çağdaş Onur Öztürk, Muhammet Uzuner ve Murat Kılıç gibi önemli isimlerin yer aldığı ifade ediliyor. Gain platformunun ikinci dizisi olarak izlenecek olan dizinin ise 2021 senesi Mart ayında izleyici ile buluşacağı aktarılıyor. Dizinin her bölümü 60 dakika olacak şekilde 10 bölümü ilk sezonda yer alacak. Bölümler ise haftalık olarak yayınlanacak.
Gain platformunda yayınlanacak olan 2 farklı yapım daha olduğu yönünde bilgiler bulunuyor. Bu yapımlarda ünlü olmayan oyuncularla da çalışacağı ve komedi ile stand up performanslarına da yer verileceği ifade ediliyor.