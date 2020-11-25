Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!

Gözde Akpınar tarafından özgürlük platformu olarak açıklanan ve 2021 senesinin başından itibaren yayınlarını başlayacak olan Gain dijital medya platformuyla alakalı araştırmalar devam ediyor. Kapsamında 2021 senesi içinde 10’dan fazla yapımın izleyicilerle buluşturulacağı aktarılan Gain’de hangi dizilerin yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak yapılan açıklamalarda ilk dizi olarak “10 Bin Adım” dizisinin izleneceği belirtilmişti. İkinci dizi olarak ise “Terapist” isimli dizinin yer alacağı bildirilmişti.

10 Bin Adım dizisi

Terapist

Oyuncu ve senaryo yazarı deneyimli isim Engin Günaydın tarafından kaleme alınan ve aynı zamanda başrol oyunculuğu gerçekleştirilecek olan 10 Bin Adım dizisinin yapımcılığını ise Zamkinos Film yapacak. Dizinin diğer başrol koltuğunda ise Devin Özgür Çınar oturacak. Duygu Güzel Meriç tarafından yönetimini gerçekleştirilecek olan dizinin 2021 senesi Şubat ayında Gain platformunda izleyicileri ile buluşacağı ön görülüyor. Şu an için yalnızca 1 sezon için hazırlanan 10 Bin Adım dizisinin sevilmesi halinde ikinci sezonuyla da yayınlanabileceği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Terapist dizisinin oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Çağdaş Onur Öztürk, Muhammet Uzuner ve Murat Kılıç gibi önemli isimlerin yer aldığı ifade ediliyor. Gain platformunun ikinci dizisi olarak izlenecek olan dizinin ise 2021 senesi Mart ayında izleyici ile buluşacağı aktarılıyor. Dizinin her bölümü 60 dakika olacak şekilde 10 bölümü ilk sezonda yer alacak. Bölümler ise haftalık olarak yayınlanacak.

Gain platformunda yayınlanacak olan 2 farklı yapım daha olduğu yönünde bilgiler bulunuyor. Bu yapımlarda ünlü olmayan oyuncularla da çalışacağı ve komedi ile stand up performanslarına da yer verileceği ifade ediliyor.