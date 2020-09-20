Yeni James Bond'a Tom Hardy hayat verecek iddiası sosyal medyayı salladı

Daniel Craig hayat vermişti

Sinema dünyasının ünlü serisihakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Şuana kadar 6 farklı aktörün hayat verdiği Bond’a bu kez’nin hayat vereceği iddia edildi. Hard’nin James Bond olacağının bir süre duyurulmayıp pandemi sebebiyle 2021 yılında açıklanacağı öne sürülüyor.

James Bond serisi 58 yıldır sürüyor. Şuana kadar 26 defa sinemaseverlerle buluşan film serisinde Bond karakterine; Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ile Daniel Craig hayat verdi.