Yeni James Bond'a Tom Hardy hayat verecek iddiası sosyal medyayı salladı

20 Eylül 2020 Pazar 12:14
Sinema dünyasının ünlü serisi James Bond
hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Şuana kadar 6 farklı aktörün hayat verdiği Bond’a bu kez Tom Hardy
’nin hayat vereceği iddia edildi. Hard’nin James Bond olacağının bir süre duyurulmayıp pandemi sebebiyle 2021 yılında açıklanacağı öne sürülüyor.
Daniel Craig hayat vermişti
James Bond serisi 58 yıldır sürüyor. Şuana kadar 26 defa sinemaseverlerle buluşan film serisinde Bond karakterine; Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ile Daniel Craig hayat verdi.
Son Güncelleme: 20.09.2020 12:14
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