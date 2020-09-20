İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı!...

Yeni James Bond'a Tom Hardy hayat verecek iddiası sosyal medyayı salladı

Sinema dünyasının en ünlü serilerinden James Bond'a bu kez Tomy Hardy'nin hayat vereceği iddiası sosyal medya gündemine oturdu. Hardy'nin isminin pandemi nedeniyle 2021 yılında duyurulacağı iddia edildi.

20 Eylül 2020 Pazar 12:14
Yeni James Bond'a Tom Hardy hayat verecek iddiası sosyal medyayı salladı
Takip Et:


Sinema dünyasının ünlü serisi James Bond hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Şuana kadar 6 farklı aktörün hayat verdiği Bond’a bu kez Tom Hardy’nin hayat vereceği iddia edildi. Hard’nin James Bond olacağının bir süre duyurulmayıp pandemi sebebiyle 2021 yılında açıklanacağı öne sürülüyor.

Daniel Craig hayat vermişti

James Bond serisi 58 yıldır sürüyor. Şuana kadar 26 defa sinemaseverlerle buluşan film serisinde Bond karakterine; Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ile Daniel Craig hayat verdi.



Son Güncelleme: 20.09.2020 12:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tom HardyJames Bond
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Fırat Tanış yıllar sonra itiraf etti: Alkol tedavisi görüyordum
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 5. bölümüne İrem Derici konuk oluyor! İşte 5. bölüm fragmanı
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Pelin Batu: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Sosyal medyada Arıza dizisine tepki büyüyor
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu
Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yeni sunucusu Emre Altuğ oldu

Popüler Haberler

Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Eylül 20 Pazar
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 20 Eylül 2020
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 engelli raporu sorgulama tc ile
18 Eylül Çarşamba Reyting sonuçları Afili Aşk, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Sen Anlat Karadeniz reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Evde maske nasıl yapılır? Tşört, şal, havlu kağıt ve kumaştan pratik maske yapımı
Kayyım - Kayyum nedir? Kayyum ataması nasıl olur? Kayyum'u kim atar?
0.98 Faiz oranlı konut kredisi kullanımı tekrar mümkün olur mu? Faizler düşer mi?
Eurovision şarkı yarışması kaç yılda bir yapılır? Eurovisyon şarkı yarışması tarihleri
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Ptt kargo cumartesi açık olur mu, alım yapıyor mu?
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 20 Eylül 2020 Pazar
Eylül 2020 KOSGEB uygun faizli esnaf destek kredisi veren bankalar ve kredi için gerekli evraklar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.