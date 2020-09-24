İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 24 Eylül 2020 Perşembe'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:30
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Takip Et:

Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Yeni Hayat dizisi 3 Eylül Perşembe’den itibaren 1. Bölümüyle birlikte Kanal D ekranında gösterime girdi. Dizinin yeni bölümü sonrasında izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyen izleyiciler için tekrar bölümleri gösterilecektir.

Karga Seven Pictures yapımcılığında yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisinde başrolleri Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk paylaşmaktadır. Yeni Hayat dizisi yeni bölümleri sonrasında hafta boyunca tekrarları gösterilecektir.

Yeni Hayat Dizisi Tekrar bölümleri Hangi Gün ve Hangi Saatte

3 Eylül Perşembe günü 20:00 Yeni Bölüm


3 Eylül Perşembe günü 22:45 Tekrar Bölüm

5 Eylül Cumartesi günü 13:30 Tekrar Bölüm

6 Eylül Pazar günü 13:00 Tekrar Bölüm

Yeni Hayat Dizisi Konusu; Yeni Hayat dizisi ilk bölümüyle seyircilerin beğenilerini kazanmış görünüyor. Yeni Hayat dizisinde Yüzbaşı Adem özel harekat mesleğinden ayrılmıştır, eşi Nevin ve kızı Ece ile birlikte huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Adem ailesinin geçimini karşılamak için yeni bir iş bulur. Timur’un genç eşi Yaseminin korumalığını üstlenmiştir. Nevin bundan sonra ailesinin maddi sıkıntı çekmeyeceğini düşünür iken ailesinin hayatının tamamıyla değişeceğini bilmemektedir.

İlk başta Yasemin ve Adem birbirlerinden nefret etseler de devamlı yan yana olacakları için zaman içinde bu nefret aşka dönüşecektir. Yasemin ve Adem’in aşkları imkansızdır. Birlikte olduklarında bir yandan yuvaları dağılacak diğer yandan ise güçlü bir adamın düşmanı olacaklardır. Yasemin ve Adem ise bu aşkı istemeseler de bu aşka karşı çıkamazlar ve aşkları üstün basar.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DYeni Hayat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Eylül 2020 Futbol müsabakaları hangi kanalda? Bugünkü futbol maçları saat kaçta?
24 Eylül 2020 Futbol müsabakaları hangi kanalda? Bugünkü futbol maçları saat kaçta?
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor: Neslihan Atagül'e teklif götürüldü
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor: Neslihan Atagül'e teklif götürüldü
Reynmen koronavirüsü atlattığını açıkladı
Reynmen koronavirüsü atlattığını açıkladı
Amazon’un ilk Türk dizisi Artı'nın oyuncu kadrosu belli oldu
Amazon’un ilk Türk dizisi Artı'nın oyuncu kadrosu belli oldu
Cem Yılmaz açıkladı! Erşan Kuneri karakteri diziyle geri dönüyor
Cem Yılmaz açıkladı! Erşan Kuneri karakteri diziyle geri dönüyor
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?

Popüler Haberler

Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İhtiyaç sahiplerine devlet yardımı! Milyonlarca kişiye para yardımı!
Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Papara işlem ücretleri ne kadardır?
Bir Aile Hikayesi dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Bir Aile Hikayesi neden final yaptı?
Ziraat, Vakıf ve Halkbank konut, araç ve ihtiyaç kredisi faiz indirimi
Berat Albayrak kimdir? Berat Albayrak hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler
DPB Sağlık Bakanlığı 12 bin kamu personeli alımı duyurusu yayınlandı! KPSS ile 12 Bin kamu personeli alınacak
Gençliğim Eyvah dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
100.000 tl ye alınabilecek en iyi araba
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.