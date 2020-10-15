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Yeni Hayat Gökçe kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Yeni Hayat Gökçe kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 15 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizde, Yeni Hayat Gökçe kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:15
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
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Yeni Hayat Gökçe Kimdir?

Gökçe, "Yeni Hayat" dizisinin önemli karakterlerinden biridir ve karakteri bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. Timur'un ilk evliliğindendir genç, güzel ve şımarık bir kızdır. Özel bir üniversitede okuyor. Sonunu düşünmeden istediğini yapan bir kızdır. Sonraki bölümlerde Adem'e aşık olacak.

İpek Filiz Yazıcı kimdir?

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. 1,63 boyunda ve 50 kilo ağırlığında. Kısa süre önce Netflix'te yayınlanan Love 101 dizisi ile Işık karakterini ekrana getirdi. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında oynadığı "Babam ve Ailesi" (Babam ve Ailesi) dizisinde kazandı. İpek Filiz Yazıcı çok genç yaşta gösteri dünyasına katıldı, geniş bir izleyici kitlesi çekti ve başarısından çok bahsedilmektedir.

İpek Filiz Yazıcı’nın Yer Aldığı Diziler


2020–Aşk 101 (Işık)

2018-2019– Elimi Bırakma (Ceyda)

2017–Büyük Günahkar

2017–Kayıt dışı (Tuğba)

2016Babam ve Ailesi

İpek Filiz Yazıcı İnstagram Hesabı

Güzel ve başarılı oyuncumuz Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaklaşık 151 gönderi ve 928.000 takipçisi var. Başarılı oyuncunun adı gün geçtikçe daha çok duyulmaktadır. Oyuncunun instagram kullanıcı adı: @ipekkyazici



Son Güncelleme: 15.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz YazıcıYeni Hayat
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