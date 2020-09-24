İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

24 Eylül Perşembe 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 24 Eylül 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:15
Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Yeni Hayat Gökçe Kimdir?

Gökçe, "Yeni Hayat" dizisinin önemli karakterlerinden biridir ve karakteri bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak. Timur'un ilk evliliğindendir genç, güzel ve şımarık bir kızdır. Özel bir üniversitede okuyor. Sonunu düşünmeden istediğini yapan bir kızdır. Sonraki bölümlerde Adem'e aşık olacak.

İpek Filiz Yazıcı kimdir?

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğdu. 1,63 boyunda ve 50 kilo ağırlığında. Kısa süre önce Netflix'te yayınlanan Love 101 dizisi ile Işık karakterini ekrana getirdi. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında oynadığı "Babam ve Ailesi" (Babam ve Ailesi) dizisinde kazandı. İpek Filiz Yazıcı çok genç yaşta gösteri dünyasına katıldı, geniş bir izleyici kitlesi çekti ve başarısından çok bahsedilmektedir.

İpek Filiz Yazıcı’nın Yer Aldığı Diziler


2020–Aşk 101 (Işık)

2018-2019– Elimi Bırakma (Ceyda)

2017–Büyük Günahkar

2017–Kayıt dışı (Tuğba)

2016Babam ve Ailesi

İpek Filiz Yazıcı İnstagram Hesabı

Güzel ve başarılı oyuncumuz Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaklaşık 151 gönderi ve 928.000 takipçisi var. Başarılı oyuncunun adı gün geçtikçe daha çok duyulmaktadır. Oyuncunun instagram kullanıcı adı: @ipekkyazici



Son Güncelleme: 24.09.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz YazıcıYeni Hayat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Eylül 2020 Futbol müsabakaları hangi kanalda? Bugünkü futbol maçları saat kaçta?
24 Eylül 2020 Futbol müsabakaları hangi kanalda? Bugünkü futbol maçları saat kaçta?
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor: Neslihan Atagül'e teklif götürüldü
Neslican Tay'ın hayatı film oluyor: Neslihan Atagül'e teklif götürüldü
Reynmen koronavirüsü atlattığını açıkladı
Reynmen koronavirüsü atlattığını açıkladı
Amazon’un ilk Türk dizisi Artı'nın oyuncu kadrosu belli oldu
Amazon’un ilk Türk dizisi Artı'nın oyuncu kadrosu belli oldu
Cem Yılmaz açıkladı! Erşan Kuneri karakteri diziyle geri dönüyor
Cem Yılmaz açıkladı! Erşan Kuneri karakteri diziyle geri dönüyor
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İhtiyaç sahiplerine devlet yardımı! Milyonlarca kişiye para yardımı!
Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor
Tüvtürk araç muayene yönetmeliği ve #yil tüvtürk araç muayene süreleri
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Ziraat Bankası'ndan vatandaşlara 10.000 TL kredi müjdesi geldi!
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Tarkan'ın Harbiye Açıkhava konserleri hangi tarihlerde olacak? Yeni tarihler eklendi!
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Sönmez hakkında bilgiler
MasterChef 16 Ekim kim elendi? Bu hafta elenen isim Güzide mi Eda mı olacak?
TEB konut kredisi faizini yüzde 1,15 olarak güncelledi - Teb konut kredisi hesaplaması ve faiz oranları
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
100.000 tl ye alınabilecek en iyi araba
Bim 24 Eylül 2020 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Amazon Prime'ın ilk Türk dizisi olan Artı'nın oyuncu kadrosu ve konusu nedir?
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.