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Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

izleyiciler tarafından oldukça beğenilen dizisinin tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta verilecektir? İmkansız bir aşkı konu alan dizide izleyemeyen ve tekrarını izlemek isteyen izleyiciler tekrarının ne zaman, saat kaçta verileceğini oldukça merak etmektedirler.

03 Eylül 2020 Perşembe 08:51
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
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Yeni Hayat dizisinin tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Yeni Hayat dizisi 3 Eylül Perşembe’den itibaren 1. Bölümüyle birlikte Kanal D ekranında gösterime girdi. Dizinin yeni bölümü sonrasında izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyen izleyiciler için tekrar bölümleri gösterilecektir.

Karga Seven Pictures yapımcılığında yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisinde başrolleri Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk paylaşmaktadır. Yeni Hayat dizisi yeni bölümleri sonrasında hafta boyunca tekrarları gösterilecektir.

Yeni Hayat Dizisi Tekrar bölümleri Hangi Gün ve Hangi Saatte

3 Eylül Perşembe günü 20:00 Yeni Bölüm


3 Eylül Perşembe günü 22:45 Tekrar Bölüm

5 Eylül Cumartesi günü 13:30 Tekrar Bölüm

6 Eylül Pazar günü 13:00 Tekrar Bölüm

Yeni Hayat Dizisi Konusu; Yeni Hayat dizisi ilk bölümüyle seyircilerin beğenilerini kazanmış görünüyor. Yeni Hayat dizisinde Yüzbaşı Adem özel harekat mesleğinden ayrılmıştır, eşi Nevin ve kızı Ece ile birlikte huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Adem ailesinin geçimini karşılamak için yeni bir iş bulur. Timur’un genç eşi Yaseminin korumalığını üstlenmiştir. Nevin bundan sonra ailesinin maddi sıkıntı çekmeyeceğini düşünür iken ailesinin hayatının tamamıyla değişeceğini bilmemektedir.

İlk başta Yasemin ve Adem birbirlerinden nefret etseler de devamlı yan yana olacakları için zaman içinde bu nefret aşka dönüşecektir. Yasemin ve Adem’in aşkları imkansızdır. Birlikte olduklarında bir yandan yuvaları dağılacak diğer yandan ise güçlü bir adamın düşmanı olacaklardır. Yasemin ve Adem ise bu aşkı istemeseler de bu aşka karşı çıkamazlar ve aşkları üstün basar.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 08:51
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Anahtar Kelimeler:
Yeni HayatKanal D
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