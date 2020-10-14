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Yeni Hayat dizisi neden final yapıyor? Kanal D Yeni Hayat dizisinden üzen haber

Yeni Hayat dizisi neden final yapıyor? Kanal D Yeni Hayat dizisinden üzen haber ile ilgili yeni ayrıntılar 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 14 Ekim 2020 gününe ait Yeni Hayat dizisi neden final yapıyor? Kanal D Yeni Hayat dizisinden üzen haber hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 23:35
Yeni Hayat dizisi neden final yapıyor? Kanal D Yeni Hayat dizisinden üzen haber
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Yeni Hayat Neden Final Yapıyor?

24 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Yeni Hayat dizisi maalesef ilk üç bölümde kendisini seyircilere hissettiremedi. Yeni Hayat dizisi 4. bölümde 2.4 puanla 12. sırada yer aldı ve aynı gün yayınlanan dizileriz gerisinde kalmaktan kendisini alıkoyamadı.

Yeni Hayat dizisinin reyting sıralaması düşük olduğundan kazanç sağlayan en son dizi olmuş durumda. Bu durumu göz önüne alınca Kanal D yönetimi de bu durumdan etkilenmekte. Eğer dizinin akıbeti böyle devam ederse erken final kapısı sonuna kadar diziye açılacak ve yayın hayatına son verilecek.


Bizler Yeni Hayat dizisi hakkında kötü diyemeyiz nedeni ise aynı gün yayınlanan başka programların belirli izleyicileri olmaları ve diziye şans tanımak istememeleridir.

Yeni Hayat Ne Zaman Final Yapacak?

Yeni dizi olan Yeni Hayat hakkında bizlerin ne zaman erken final yapacağı hakkında konuşmamız doğru olmaz. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerde aynı istatistikleri devam ettirmesi dizi için iyi bir şey olmayacak gibi duruyor. Bir ihtimal aynı düzeyde devam ederde kötü reyting alırsa kasım aylarına yakın final yapması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun çok güçlü olmasına rağmen bu denli izlenmemesinin nedeni ise senaryonun çok sıradan olup seyircilere ilgi çekici gelmemesi olabilir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 23:35
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DDiziYeni Hayat
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