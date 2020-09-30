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Yeni Hayat dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisi kaç bölüm daha devam edecek? kaçıncı bölümde final yapacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu! Reyting sonuçları yeterince geldi mi? Dizinin final yapma ihtimali var mı? Bu soruların cevabını merak edenler için haberimizde sizler için derledik.

30 Eylül 2020 Çarşamba 14:08
Yeni Hayat dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
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Yeni Hayat Neden Final Yapıyor?

24 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan Yeni Hayat dizisi maalesef ilk üç bölümde kendisini seyircilere hissettiremedi. Yeni Hayat dizisi 4. bölümde 2.4 puanla 12. sırada yer aldı ve aynı gün yayınlanan dizileriz gerisinde kalmaktan kendisini alıkoyamadı.

Yeni Hayat dizisinin reyting sıralaması düşük olduğundan kazanç sağlayan en son dizi olmuş durumda. Bu durumu göz önüne alınca Kanal D yönetimi de bu durumdan etkilenmekte. Eğer dizinin akıbeti böyle devam ederse erken final kapısı sonuna kadar diziye açılacak ve yayın hayatına son verilecek.


Bizler Yeni Hayat dizisi hakkında kötü diyemeyiz nedeni ise aynı gün yayınlanan başka programların belirli izleyicileri olmaları ve diziye şans tanımak istememeleridir.

Yeni Hayat Ne Zaman Final Yapacak?

Yeni dizi olan Yeni Hayat hakkında bizlerin ne zaman erken final yapacağı hakkında konuşmamız doğru olmaz. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerde aynı istatistikleri devam ettirmesi dizi için iyi bir şey olmayacak gibi duruyor. Bir ihtimal aynı düzeyde devam ederde kötü reyting alırsa kasım aylarına yakın final yapması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun çok güçlü olmasına rağmen bu denli izlenmemesinin nedeni ise senaryonun çok sıradan olup seyircilere ilgi çekici gelmemesi olabilir.



Son Güncelleme: 30.09.2020 14:08
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Anahtar Kelimeler:
Yeni HayatDiziKanal D
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